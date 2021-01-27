Akşama kadar acıktırmıyor: Sucuklu atom omlet tarifi!

Kalabalık kahvaltı sofralarının aranan yemeği sucuklu atom omlet tarifi için mutfağa girmeye hazır mısınız? Bunu yedikten sonra akşama kadar acıkmayacağınıza eminiz.
SUCUKLU ATOM OMLET İÇİN MALZEMELER
- 10 dilim kepekli tost ekmeği
- 1 kase doğranmış sucuk
- 1,5 su bardağı süt
- 4 adet organik yumurta
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
SUCUKLU ATOM OMLET NASIL YAPILIR?
- 4 yumurtayı baharatlarla birlikte derin bir kasade iyice çırpın.
- Yumurtalar köpürdükten sonra sütü ekleyip bir süre daha çırpmaya devam edin.
- Küçük küçük kesilen ekmekleri bir kaseye koyun üzerine sucuk ve kaşarları ekleyin.
- Daha sonra yumurtalı karışımı koyun ve üzerine zeytinyağı ilave edin. Hepsini iyice karışıtırdıktan sonra kelepçeli bir kalıba dökün.
- 180 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun sucuklu atom omlet hazır.
SUCUKLU OMLET SERVİS ÖNERİSİ
Sucuklu omleti kızarmış ekmekle servis edebilirsiniz.
Sucuklu omleti közlenmiş domates ve biberle servis edebilirsiniz.
SUCUKLU OMLET PÜF NOKTASI
Kaşar peyniri yerine, beyaz peynir kullanabilirsiniz.
Baharatlı bir sucuk kullanıyorsanız ekstradan karabiber kullanmayabilirsiniz.
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