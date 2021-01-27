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Akşama kadar acıktırmıyor: Sucuklu atom omlet tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.01.2021 08:12 | Son Güncelleme:
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Eşsiz lezzeti ile ülkemizin en çok sevilen yiyeceklerinden biri olan sucuk, yumurtayla bir araya geldiğinde enfes bir lezzete ulaşıyor. Sadece 10 dakikada hazırlanan, öğrenci ve yalnız yaşayanların akşam yemeği olarak da değerlendirdiği sucuklu omletimizin namı ülke sınırlarını çoktan aştı. Kokusuyla baş döndüren, görür görmez ağızların sulanacağı mükemmel sucuklu atom omlet tarifi için doğru yerdesiniz.

Kalabalık kahvaltı sofralarının aranan yemeği sucuklu atom omlet tarifi için mutfağa girmeye hazır mısınız? Bunu yedikten sonra akşama kadar acıkmayacağınıza eminiz.

SUCUKLU ATOM OMLET İÇİN MALZEMELER

  • 10 dilim kepekli tost ekmeği
  • 1 kase doğranmış sucuk
  • 1,5 su bardağı süt
  • 4 adet organik yumurta
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik

SUCUKLU ATOM OMLET NASIL YAPILIR?

  • 4 yumurtayı baharatlarla birlikte derin bir kasade iyice çırpın.
  • Yumurtalar köpürdükten sonra sütü ekleyip bir süre daha çırpmaya devam edin.
  • Küçük küçük kesilen ekmekleri bir kaseye koyun üzerine sucuk ve kaşarları ekleyin.
  • Daha sonra yumurtalı karışımı koyun ve üzerine zeytinyağı ilave edin. Hepsini iyice karışıtırdıktan sonra kelepçeli bir kalıba dökün.
  • 180 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun sucuklu atom omlet hazır.

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SUCUKLU OMLET SERVİS ÖNERİSİ

Sucuklu omleti kızarmış ekmekle servis edebilirsiniz.
Sucuklu omleti közlenmiş domates ve biberle servis edebilirsiniz.

SUCUKLU OMLET PÜF NOKTASI

Kaşar peyniri yerine, beyaz peynir kullanabilirsiniz.
Baharatlı bir sucuk kullanıyorsanız ekstradan karabiber kullanmayabilirsiniz.

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