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Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Hamur işlerinin vazgeçilmezlerinden olan sade açma tarifinin yapılışını ve püf noktalarını haberimizden izleyebilirsiniz. İşte evinizdeki malzemelerle misafirlerinize beş çayında ikram edebileceğiniz pratik bir sade açma tarifi!

Zeytinlisi, tahinlisi, peynirlisi, çikolatalısı her türlü açma bizi buram buram kokusuyla kendine çeker. Sizler için bugün sade açma tarifini paylaşıyoruz. Kahvaltı sofralarının, beş çaylarının vazgeçilmezi sade açma tarifini izleyebilir, püf noktalarını öğrenebilirsiniz...

SADE AÇMA MALZEMELERİ

  • 2 yemek kaşığı kuru maya
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı mahlep
  • 1,5 çay bardağı toz şeker
  • 5-6 su bardağı un

SADE AÇMA NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle kuru mayayı ve toz şekeri karıştırma kabına alıyoruz.
  • Ilık su ve sütü de üzerine ilave edip yaklaşık 5 dakika kadar mayalanmasını bekliyoruz. Ilık su ile birlikte maya yavaş yavaş köpürmeye başlayacaktır.
  • Maya kabarmaya başladıktan sonra kalan malzemeleri ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı mahlebi, 2 tatlı kaşığı tuzu ve 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz.
  • 3 adet yumurtanın 1 tanesini içine kıracağız, diğer ikisinin sarısını ise üzerine sürmek için ayıracağız. Karıştırdığımız malzemeleri yoğurmaya başlıyoruz.
  • Karışım tamamen homojenleştikten sonra un ilave etmeye başlıyoruz. Bir miktar unu eledikten sonra unun topak topak kalmaması için iyice karıştırıyoruz.
  • Kulak memesi kıvamında çok sert olmayan bir hamur yoğuruyoruz. Un ölçüsü kullanılan malzemenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir.
  • Hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar kolay kabarır ve şekil alır. Hamurun kulak memesi kıvamına gelmesi için 20-30 dakika bir streç film veya kapak kapatarak dinlenmeye alıyoruz.
  • Hamur kıvamına geldikten sonra hamurdan ufak parçalar alıp şekillendirip tepsiye diziyoruz. Şekil verilen açmaları mayalandırmak için yaklaşık 1 saat tepside bekletiyoruz.
  • Açmalar bekletildikten sonra üzerine yumurta sarısını sürüp isteğinize bağlı olarak çörek otlarını ve susamı serpip önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
  • Verilen bu ölçüden yaklaşık 30-35 adet açma elde edilebilir.
  • Açmalarınızı servis ederken, domates, peynir, dereotu, maydonoz ve farklı malzemeler kullanabilirsiniz.

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SADE AÇMA YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Sade açma yaparken öncelikle kuru mayamızı şeker ile harmanlayıp içine ılık su ve ılık sütü döküyor, yaklaşık 5 dakika kadar mayanın kabarmasını bekliyoruz.

Maya kabardıktan sonra diğer malzemeleri de karıştırıp yumuşak bir hamur yoğuruyoruz.

Yaklaşık 30 dakika hamurumuzun mayalanmasını sağlıyoruz. Mayalandıktan sonra tepside mayalandırıyoruz, bu işlem ne kadar uzun olursa hamur o kadar kabaracaktır.

Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Üzerine arzu ederseniz; çöreotu, haşhaş serpebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz hamurun içine 1 şişe soda koyup daha da kabarmasını ve günlerce taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Soda ekleyecekseniz eğer hamura ekstra un eklenemeniz gerekebilir.

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