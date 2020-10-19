HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti

Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

Aksaray'da 54 yaşındaki babası Atlas İnce'yi başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 28 yaşındaki Onur İnce, bugün adliyeye sevk edildi. Onur İnce’nin ifadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenildi.

Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti

Olay, saat 14.00 sularında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4’üncü katında meydana geldi. Garsonluk yapan babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.

POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Onur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İnce’yi kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi.

'CİNNET GETİRDİM, PİŞMANIM'

Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alınan Onur İnce, bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenilen Onur İnce, gazetecilerin 'Babanızı niçin öldürdünüz?' sorusuna ise ''Allah'a sığınırım'' diye cevap verdi.

3 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ

Onur İnce’nin sinir krizi geçirdiği için 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde babasıyla birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldiği ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Diyarbakır ve İstanbul'u kana bulayacaklardıDiyarbakır ve İstanbul'u kana bulayacaklardı
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
En Çok Okunan Haberler
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır ve İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
Diyarbakır ve İstanbul'u kana bulayacaklardı
Kartal Belediyesi'nde işçilerden grev kararı
Kartal Belediyesi'nde işçilerden grev kararı
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı! Hayatından olacaktı
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı!
Taksim'deki taciz iddiasına yeni gelişme! Tahliye talebi reddedildi
Genç kadını takip ederek taciz etmişti! Bu sözler de onu kurtaramadı
Emniyet'ten uyarı geldi! 'Polisin son davetiyesi'ne dikkat!
Emniyet'ten uyarı geldi! 'Polisin son davetiyesi'ne dikkat!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.