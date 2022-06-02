Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin çeşitli yerlerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Burdur’un Yeşilova ilçesine gitti.

Akşener, burada yanına gelen vatandaşla aralarında geçen diyaloğu "Çalışanın hakkını aldığı, üretenin kazandığı, milletimizin yüzünün güldüğü bir Türkiye’ye çok az kaldı" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

"HEM ÇALIŞIYORUZ HEM BATIYORUZ"

Meral Akşener'in yanına gelen vatandaş şunları söyledi:

"Çavremde 10 tane iş yeri, değirmen kapandı. Böyle olduğu halde haftada 1 gün, Perşembe günleri buranın pazarı. Biriktirme yapıyoruz 1 ton, 1,5 ton civarı. Elektrik faturaları çok felaket geldi. Köylü teyzemiz de bizim müşterimiz. Mesajı geldi, ödemesini yapmadım daha."

Vatandaş daha sonra cebinden telefonunu çıkartıp kendisine gelen 4 bin 821 liralık elektrik faturasını Meral Akşener'e gösterdi. Gelen faturaya şaşıran Akşener, vatandaşa "alabiliriz değil mi bunu?" diye sordu.

"İşlerimiz tamamen durdu, köylü vatandaş bitiyor, biz de bitiyoruz" diyen vatandaş, "hem çalışıyoruz, hem batıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUNU YAYINLAYABİLİR MİYİM?"

Vatandaşın bu sözleri üzerine Akşener kendisine "bunu yayınlayabilir miyim?" diye sordu, vatandaş da "tabi ki yayınlayabilirsiniz" sözleriyle kendisine yanıt verdi. Akşener bu sözlerin üzerine bunu hem grup toplantısında dile getireceğini hem de yayınlayacağını dile getirdi.

İşte sosyal medyanın konuştuğu o paylaşım;

Yeşilovalı kardeşim 4.821 liralık elektrik faturasıyla, içinde bulunduğu durumu;



“Hem çalışıyoruz hem batıyoruz.” sözleriyle tarif ediyor.



Çalışanın hakkını aldığı, üretenin kazandığı, milletimizin yüzünün güldüğü bir Türkiye’ye çok az kaldı… pic.twitter.com/CLgDRrdQ0p — Meral Akşener (@meral_aksener) June 2, 2022



