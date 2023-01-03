EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Aksi zıt anlamlısı nedir? Aksi kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aksi zıt anlamlısı nedir? Aksi kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

03.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlam, kelimelerin yazılışlarının da anlamlarının da farklı olmasıdır. Karşıt anlamdaki iki kelime birbirinin tam tersini ifade eder. Bazı kelimelerin zıt anlamlıları varken bazı kelimelerin ise zıt anlamlısı yoktur. Zıt anlamlılık genellikle nitelik ve nicelik belirten kelimelere görülür. Her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Hem ters ve aksi durumlar için hem de inatçı insanlar için kullanılan aksi kelimesi Arapça kökenlidir. Peki, aksı kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Aksi zıt anlamlısı nedir? Aksi kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aksi kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapçada "yansıma, ters" gibi anlamlara gelen "ˁaks" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de ilk başlarda ters anlamında kullanılan kelime zamanla farklı anlamlar da kazanmıştır. Aksi kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
  • Uygun olmayan
  • İnatçı, hırçın, huysuz
Adam zıt anlamlısı nedir? Adam zıt anlamlısı nedir?

Aksi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin zıt anlamlıları, yazılışlarının farklı olmasının yanı sıra anlamlarının da tam olarak birbirlerine ters olması durumunu ifade eder. Başka bir ifade ile zıt anlam karşıt anlamdır. Türkçede hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Aksi kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur. Aksi zıt anlamlısı olarak "uysal" kelimesi kullanılsa da bu iki kelime tam olarak karşıt anlamlı değillerdir. Bu nedenle aksinin zıt anlamlısı olarak uysal kelimesinin kullanılması yanlıştır.

Acele zıt anlamlısı nedir? Acele zıt anlamlısı nedir?

Aksinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede her kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlısı varken, her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Aksi kelimesinin de zıt anlamlısı yoktur ve bu sebeple örnek cümle de kuramayız. Aksi kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Aksi bir insan olduğu için hiçbir zaman çevresinde kalabalıklar olmadı.
  • Aksilik ona bir şey kazandırmadığı gibi birçok insanın ondan uzaklaşmasına da neden oldu.
  • Sen her zaman ki gibi aksi davrandığın için ilk olarak senin yanına gelmedi.
  • Ne kadar tatlı bir kedi ama çok aksi davranıyor.
  • Sen her zaman böyle aksi biri misin?
  • Çok aksi olduğu için bir şey isteyeceğimiz zaman en son onun yanına gideriz.
Acı zıt anlamlısı nedir? Acı zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı eş anlamlısı nedir?Yaşlı eş anlamlısı nedir?
Yaşam eş anlamlısı nedir?Yaşam eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

YDS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

YDS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.