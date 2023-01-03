Aksi zıt anlamlısı nedir? Aksi kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aksi kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapçada "yansıma, ters" gibi anlamlara gelen "ˁaks" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de ilk başlarda ters anlamında kullanılan kelime zamanla farklı anlamlar da kazanmıştır. Aksi kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi

Uygun olmayan

İnatçı, hırçın, huysuz

Aksi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin zıt anlamlıları, yazılışlarının farklı olmasının yanı sıra anlamlarının da tam olarak birbirlerine ters olması durumunu ifade eder. Başka bir ifade ile zıt anlam karşıt anlamdır. Türkçede hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Aksi kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük dilimizde yoktur. Aksi zıt anlamlısı olarak "uysal" kelimesi kullanılsa da bu iki kelime tam olarak karşıt anlamlı değillerdir. Bu nedenle aksinin zıt anlamlısı olarak uysal kelimesinin kullanılması yanlıştır.

Aksinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede her kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlısı varken, her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Aksi kelimesinin de zıt anlamlısı yoktur ve bu sebeple örnek cümle de kuramayız. Aksi kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: