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Aksiyon ustası Liam Neeson, Disney’e açık çek verdi: 'Beni alın'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Aksiyon ustası Liam Neeson, Disney’e açık çek verdi: 'Beni alın'

Aksiyon filmlerinin deneyimli ismi Liam Neeson, Disney’in hazırladığı Obi-Wan Kenobi dizisinde Star Wars filminde canlandırdığı Qui-Gon rolüyle yer almak istiyor.

Tek başına filmi sırtlayan ve ilerlemiş yaşına rağmen aksiyondan kaçınmayan deneyimli aktör Liam Neeson, son filmi The Marksman için Collider’le gerçekletirdiği röportajda bir itirafta bulundu. Liam Neeson, röportajın sonunda hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Soruların arasında Star Wars filminde canlandırdığı Qui-Gon Jinn rolüne geri dönmesini istediklerini nasıl karşıladığı soruldu.

Liam-Neeson-Is-Up-for-Returning-as-Qui-Gon-Jinn-in

LİAM NEESON: 'HAZIR OLURDUM'

Yıldız oyuncuya hayranların Qui-Gon olarak geri dönmesi için istekte bulundukları hakkında soru sorulduğunda, “Sana karşı dürüst olacağım: Bunu hiç duymadım.” dedi.

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Neeson’a tüm yeni Star Wars filmleri ve dizileri hakkında bilgi verdikten sonra Obi-Wan Kenobi dizisinde Qui-Gon rolüne geri dönüp dönmeyeceğini sordular. Bu noktada, Neeson’ın yüzüne bir gülümseme yayıldı ve cevap verdi, “Tabii buna hazır olurdum, evet.”

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