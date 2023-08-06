Ala Tokel'den Hanzade Ofluoğlu'na yanıt! "Fotoğrafta çıplağım..."

Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz günlerde görüntülenen ve adı aşk dedikodularına karışan sosyal medya fenomeni Ala Tokel "Komşuyuz" açıklaması yapmıştı. Ancak ikilinin sık sık birlikte olması aşk dedikodularının sürmesine sebep olmuştu.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ala Tokel son olarak tatil karelerini paylaştı. Bir paylaşımda güneşten dolayı bikini izi de gözlerden kaçmadı.

O karelere Survivor Hanzade Ofluoğlu "Şu bikini izlerini yaksana artık Ala" deyince fenomen sessiz kalmadı.

Ala Tokel bu yoruma "7. fotoğrafta çıplağım Hanzade ne yapmamı istiyorsun daha" yanıtını verdi.



Bu yanıttan sonra fenomenin hayranlarından "Herkes 7. fotoğrafı arıyor" yorumları geldi.



