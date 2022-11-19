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Ala Tokel'in en favori kozmetik ürünlerinin listesi!

18.11.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakımına özen gösteren ve makyaj yapmayı seven kadınların sosyal medyadaki yolu, bir kez de olsa Ala Tokel'in sayfasına düşmüş olmalı. En çok takip edilen influencerlardan biri olan Ala Tokel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Siz de makyaj ve cilt bakım stiliyle ilham kaynağı olan Tokel'in koleksiyonundan esinlenerek hazırladığımız kişisel bakım ürünlerine bakmaya hazırsanız böyle buyurun!

Ala Tokel'in en favori kozmetik ürünlerinin listesi!

İyi bir makyajın ilk aşaması, cildi derinlemesine temizlemek. Ardından yapmanız gereken şey, cildinize uygun ürünleri seçmek. Profesyonellere taş çıkartacak makyajlar yapmak ve daha aydınlık bir cilde kavuşmak, tahmin edildiği kadar zor bir iş değil. Siz de biraz kendinizi şımartmak ve daha iyi hissetmek için Ala Tokel'in koleksiyonun seçerek hazırladığımız ürün önerilerine göz atmak ister misiniz?

1. Işıltınızla göz kamaştırın: Simple Protect & Glow Işıltı Veren Cilt Serumu

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Simple Protect & Glow Işıltı Veren Cilt Serumu, cilt bakım rutininize eklemeniz gereken ürünlerden biri. Daha aydınlık ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için Simple Protect serumunu temiz cildinize uygulayabilirsiniz. İçeriğindeki E vitaminiyle cildinizde antioksidan etkisi yaratan serum, aynı zamanda UVA/B ışınlarına karşı koruma sağlar. Paraben, alkol ve parfüm içermez. Daha ışıltılı bir cilt için ürünü nemlendiriciden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

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2. Cildiniz neme doysun: The Ordinary Hyalüronik Asit Nemlendirici Serum

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Ala Tokel'in de favori ürünlerinden biri olan The Ordinary Hyalüronik Asit Nemlendirici Serum; cildinizin ihtiyacı olan nem desteğini sağlar, çok daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. İçerdiği hyalünorik asitle cilt dokularını tüm gün nemli tutar. Nemlendirici serum sayesinde cildiniz kaybettiği elastikiyetini de geri kazanır. Etkili bir sonuç almak için ürünü günlük cilt bakım rutininize ekleyebilir, cildinizi temizledikten sonra uygulayabilirsiniz.

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3. Daha temiz bir cilt için: Bioderma Sensibio H2O

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Bioderma Sensibio H2O ile çok daha ferah ve temiz bir cilde kavuşabilirsiniz. Durulama gerektirmeyen yapısı ile kullanım kolaylığı vadeden misel su, suya dayanıklı makyaj dâhil olmak üzere her türlü çevresel kirden ve yağdan cildinizi arındırır. İçerdiği salatalık özü sayesinde cildi yatıştırır, tenin doğal yapısını korur. Ürünü yüz, göz ve dudak çevresi gibi hassas bölgeler için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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4. Profesyonel bir iş çıkarın: Mac Fondöten - Studio Face and Body Foundation

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Mac Fondöten ile kusursuz bir görünüme kavuşmak için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Ala Tokel'in favorileri arasında bulunan ve profesyonel bir makyaj havası sunan fondöten, hafif yapısı sayesinde cildinizde ağırlık yapmaz. Suya dayanıklı formülü sayesinde sekiz saate kadar kalıcılık vadeder. Hafif ve orta örtücülüğü sayesinde kusursuz bir görünüm sunan ürünü kullanmadan önce cildinize bir nemlendirici sürebilir ve ürünü makyaj süngeriyle uygulayabilirsiniz.

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5. Etkileyici bir makyaj için olmazsa olmaz: NYX Professional Makeup Powder Puff Lippie Best Buds Ruj

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

NYX Professional Makeup Powder Puff Lippie Best Buds Ruj ile çok daha iddialı görünmeye hazır mısınız? Klasik rujlardan farklı olarak sünger aplikatörü sayesinde daha kolay sürülür, pürüz bırakmadan pudra bitişli bir deneyim vadeder. Kremsi dokusuyla dudağınızın kurumasını engeller. Uzun süren kalıcılığı sayesinde gün içinde rujunuzu sürekli tazelemenize gerek kalmaz. Mat ruj severler için şahane bir alternatif olan ürünü makyajlarınızda mutlaka denemelisiniz.

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6. Kusurları anında kapatır: L'oreal Paris Infaillible Kapatıcı

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

L'oreal Paris Infaillible Kapatıcı, tek sürüşte bile yüksek kapatıcılık sağlar ve cilt kusurlarını tek hamlede kapatır. Tüm yüze uygulanabilen özel formülüyle özellikle göz altı ve dudak kenarı gibi hassas bölgelerde üründen ekstra verim alabilirsiniz. 24 saat kalıcı yapısı sayesinde günü makyajınız bozulmadan tamamlayabilirsiniz. Sünger aplikatörüyle kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Hafif yapısıyla gözenekleri tıkamaz, cilde nefes aldırır ve cildi nemlendirir.

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7. Daha çekici bakışlar için: NYX Professional Makeup Siyah Eyeliner

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Hafif ama etkili bir makyaj için yalnızca bir ürün seçme hakkınız olsa eminiz bu tercihinizi NYX Professional Makeup Siyah Eyeliner'dan yana kullanırdınız! Eyeliner sayesinde çok daha etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Yumuşak kıl fırça ucu sayesinde kolaylıkla sürülür. Simsiyah rengi ve tüm gün kalıcı formülüyle sizi kendine hayran bırakır. Profesyonel bir deneyim ve çekici bakışlar için makyaj listenize eyelinerı mutlaka eklemelisiniz.

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8. Makyajınızda takma kirpik etkisini yaşamak isterseniz: Maybelline New York Lash Sensational Intense Black Maskara

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Maybelline New York Lash Sensational Intense Black Maskara ile göz makyajında zirveye çıkmaya hazır olun. Maybelline maskara kirpiklerinizi tek tek ayırır. Daha dolgun ve hacimli bir görünüm vadederek takma kirpik etkisi yaratır. İçerdiği yaban gülü yağı sayesinde kusursuz etkisinin yanı sıra kirpiklerinize bakım yapar. Yelpaze etkili fırçası en küçük kirpiklere bile uzanır. Yenilenen formülüyle kirpiklerinizde ağırlık etkisi bırakmadan gün boyu kalıcılık vadeder.

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9. Daha sağlıklı bir cilt için: Kiehl's Avokadolu Göz Kremi Seti

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Kiehl's Avokadolu Göz Kremi Seti'yle cildinizdeki en hassas bölgelerden biri olan göz çevrenizi derinlemesine nemlendirebilir ve kırışık oluşumunu engelleyebilirsiniz. İçerdiği avokado yağı sayesinde göz çevrenizin ihtiyaç duyduğu tüm nem desteğini sağlar, kuruluğun önüne geçer. Göz kenarında özellikle sabah oluşan şişkinliği azaltır. Göz çevrenizin gün boyu daha aydınlık görünmesini sağlar. Günlük kullanıma uygun olan ürünü akşam rutininize güvenle ekleyebilirsiniz.

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10. Vücudunuzu şımartın: Sinoz Besleyici, Arındırıcı ve Nemlendirici Vücut Peelingi

Ala Tokel'in kozmetik alanındaki en favori ürünlerinin listesi!

Sinoz Besleyici, Arındırıcı ve Nemlendirici Vücut Peelingi ile cildinize hak ettiği bakım yapabilirsiniz. Ürün; vücudunuzu ölü derilerden arındırır, cildinize derinlemesine bakım yapar ve teninizin daha pürüzsüz olmasını sağlar. İçerdiği E vitamini, Hindistan cevizi, salatalık çekirdeği ve çay ağacı yağları sayesinde cildinizi nemlendirirken deniz tuzu ile arındırır. Daha etkili bir sonuç için peelingi vücudunuzda beş dakika kadar bekletebilir, günlük olarak kullanabilirsiniz.

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