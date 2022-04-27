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Ala Tokel sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz'ın 'Kes varoş' yorumunu görünce...

27.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Yiğit Poyraz'ın Al Tokel ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialar gündemdeyken Yiğit Poyraz ve Ala Tokel'in Twitter'daki yazışmaları dikkat çekti. Ala Tokel sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz'ın 'Kes varoş' yorumunu görünce bakın ne dedi.

Ala Tokel sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz'ın 'Kes varoş' yorumunu görünce...

Ünlü YouTuber Ala Tokel aradığı aşkı sonunda buldu. İddialara göre Ala Tokel ve Yiğit Poyraz bir süredir aşklarını gizli yaşıyor. İkilinin aşk iddiaları gündemdeyken Survivor Yiğit Poyraz'ın ve Al Tokel'in Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Twitter'da kendisini eleştirenlere sert yanıtlar vererek gündeme gelen Yiğit Poyraz'ı gören Ala Tokel kendini tutamadı.

Survivor Yiğit kendisine 'itici' diyen bir kullanıcısa "Kes varoş" dedi.
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Sevgili Ala Tokel ise bu yorumu görünce "Çok kısa sürede seviyeme indin seninle gurur duyuyorum" yazdı. Poyraz ise teşekkür ederek "O gurur bana ait" yanıtını verdi.

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