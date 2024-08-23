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  4. Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı! Hadise heyecanla beklenen dizinin setinden paylaştı! O karelere beğeni yağdı

Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı! Hadise heyecanla beklenen dizinin setinden paylaştı! O karelere beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 11:22
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İddialı kostümleri, sahne şovları ve hakkındaki aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaşacağı 8 bölümlük dizi projesi için kamera karşısına geçti. Setten karelerini peş peşe paylaşan Hadise'ye sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

MYNET-Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra kısa sürede ayrılık kararı alan Hadise son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Adı sürekli aşk dedikodularına karışan ünlü ismin son olarak adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anıldı.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Hadise şimdi de yeni dizisiyle gündemde. Oyunculuk dersleri almaya başlayan ünlü isim yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaşacağı 8 bölümlük dizi için kamera karşısına geçti bile.

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İlk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Esas Oğlan dizisinin setinden karelerini peş peşe paylaşan Hadise'ye sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isim pozlarını 'Bu aralar ben… Ceren' notu ile yayınladı. Hadise'ye; 'heyecanla bekliyoruz', 'her zamanki gibi mükemmel bir iş geliyor', 'çok tatlı ve çok güzelsin', 'geliyor gelmekte olan', 'yine harikalar yaratmışsındır' gibi yorumlar yapıldı.

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ALACAĞI ÜCRET...

Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı söylenmişti.
Dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri iflah olmaz bir romantik, risk analisti, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi biridir.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan
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