MAGAZİN

Alaçatı'nın en cesuru: Nurgül Yeşilçay

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Deniz Seki’den Nurgül Yeşilçay’a çok sayıda ünlü isim, BeStyle dergisinin düzenlediği etkinlikle Alaçatı’da keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Alaçatı'nın en cesuru: Nurgül Yeşilçay

BeStyle dergisi, “Bestylish Get Away” adlı etkinliğin dördüncüsünü geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı’da düzenledi. Etkinliğe sanat ve cemiyet hayatından 300’den fazla isim katıldı.

Katılımcılar arasında Deniz Seki, Nurgül Yeşilçay, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Barış Falay, Saba Tümer, Hatice Aslan, Pelin Öztekin, Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı, Ayça Ayşin Turan, Özlem Conker, Serkan Altunorak ve Gökhan Keser de vardı.

5afa6304ae298bee289772fc

Gündüzleri Alaçatı güneşinin keyfini havuza girerek çıkaran davetliler, akşamları da partilerde gönüllerince eğlendi.

5afa630466a97cce6c818b7c

Partiye Nurgül Yeşilçay süper mini şortu ve derin dekoltesiyle damga vurdu. Son zamanlarda zayıflamak için epey çabalayan Yeaşilçay belli ki halinden memnun...


Türkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdıTürkiye, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini geri çağırdı
Fatih Portakal'dan çok sert sözler!Fatih Portakal'dan çok sert sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsunCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Deniz Seki

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burcu Esmersoy da modaya uydu! Evlenir evlenmez...

Burcu Esmersoy da modaya uydu! Evlenir evlenmez...

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş!

Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş!

Kylie Jenner'ın koruması sessizliğini bozdu

Kylie Jenner'ın koruması sessizliğini bozdu

Okan Bayülgen'den tiyatro oyunlarına milli yas ertelemesi

Okan Bayülgen'den tiyatro oyunlarına milli yas ertelemesi

İzel, kilolarıyla dikkat çekti!

İzel, kilolarıyla dikkat çekti!

Hollywood yıldızı, İstanbul'da motosikletin altında kaldı

Hollywood yıldızı, İstanbul'da motosikletin altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.