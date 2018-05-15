Alaçatı'nın en cesuru: Nurgül Yeşilçay

BeStyle dergisi, “Bestylish Get Away” adlı etkinliğin dördüncüsünü geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı’da düzenledi. Etkinliğe sanat ve cemiyet hayatından 300’den fazla isim katıldı.

Katılımcılar arasında Deniz Seki, Nurgül Yeşilçay, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Barış Falay, Saba Tümer, Hatice Aslan, Pelin Öztekin, Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı, Ayça Ayşin Turan, Özlem Conker, Serkan Altunorak ve Gökhan Keser de vardı.

Gündüzleri Alaçatı güneşinin keyfini havuza girerek çıkaran davetliler, akşamları da partilerde gönüllerince eğlendi.

Partiye Nurgül Yeşilçay süper mini şortu ve derin dekoltesiyle damga vurdu. Son zamanlarda zayıflamak için epey çabalayan Yeaşilçay belli ki halinden memnun...



