Mynet Trend

Alan Wake’in isim haklarını aldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
YAŞAM  | 03.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Remedy Entertainment tarafından 14 Mayıs 2010 tarihinde Xbox 360’a özel olarak geliştirilen ve şahsen en iyi gerilim oyunları arasında ilk 5’e çok rahat girebilecek olan Alan Wake‘ten, uzun zamandır ses soluk çıkmıyordu.

Alan Wake’in isim haklarını aldı

Son olarak 2012 yılında Alan Wake’s American Nightmare ile karşımıza çıkan oyundan bugün büyük bir haber geldi.

Oyunun sükse yaptığı dönemde Microsoft büyük bir atılım yapıp Remedy Entertainment’ten isim hakkını satın almıştı. Microsoft, Gears ve Halo serisi gibi bu oyunu da batırmayı çok güzel bir şekilde başarmış ve serinin devam oyununu tanıtmamıştı. Remedy Entertainment’te oyunun haklarının geçmesi bu bağlamda çok iyi oldu diyebiliriz.

Ancak Remedy Entertainment hemen serinin devam oyununu yayınalamayacak. Önümüzdeki aylarda Remedy Entertainment’ın yeni oyunu Control gelecek. Muhtemelen Alan Wake’in yeni oyunu için yeni nesili yani 2020 yılını beklememiz gerekecek.

Umarız Remedy büyük bir sürpriz yapar var yeni oyununu yeni nesil ile aynı anda tanıtır. Kim bilir belki yeni nesil Xbox’ın çıkış oyunu bile olabilir.

Kadınların kıyafetlerini silen uygulama kapatıldı

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Su seviyesi düşünce ortaya çıktı: İşte 'Batık şehir'Su seviyesi düşünce ortaya çıktı: İşte 'Batık şehir'
Meteoroloji açıkladı! Son 48 yılın en yükseğiMeteoroloji açıkladı! Son 48 yılın en yükseği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alan Wake Remedy Entertainment

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce ortaya çıktı: İşte 'Batık şehir'

Su seviyesi düşünce ortaya çıktı: İşte 'Batık şehir'

Türkiye son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi

Meteoroloji açıkladı! Son 48 yılın en yükseği

Karadenizli çıraktan şaşırtan bisiklet! Boyu tam 4 metre

Karadenizli çıraktan şaşırtan buluş! Boyu tam 4 metre

Nemrut Krater Gölü’nde boz ayı görüntülendi

Türkiye'de tek! Böyle görüntülendi

Ölüm korkusu nedeniyle 3 yıldır uyuyamıyor...

Ölüm korkusu nedeniyle 3 yıldır uyuyamıyor...

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı "19 yıl önce..."

Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı "19 yıl önce..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.