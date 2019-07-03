Alan Wake’in isim haklarını aldı

Son olarak 2012 yılında Alan Wake’s American Nightmare ile karşımıza çıkan oyundan bugün büyük bir haber geldi.

Oyunun sükse yaptığı dönemde Microsoft büyük bir atılım yapıp Remedy Entertainment’ten isim hakkını satın almıştı. Microsoft, Gears ve Halo serisi gibi bu oyunu da batırmayı çok güzel bir şekilde başarmış ve serinin devam oyununu tanıtmamıştı. Remedy Entertainment’te oyunun haklarının geçmesi bu bağlamda çok iyi oldu diyebiliriz.

Ancak Remedy Entertainment hemen serinin devam oyununu yayınalamayacak. Önümüzdeki aylarda Remedy Entertainment’ın yeni oyunu Control gelecek. Muhtemelen Alan Wake’in yeni oyunu için yeni nesili yani 2020 yılını beklememiz gerekecek.

Umarız Remedy büyük bir sürpriz yapar var yeni oyununu yeni nesil ile aynı anda tanıtır. Kim bilir belki yeni nesil Xbox’ın çıkış oyunu bile olabilir.

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