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    4. Alanya'ya tatile gelen turistler Türkiye'nin pahalılığından şikayet etti! "Türkiye ucuz değil" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

    Alanya'ya tatile gelen turistler Türkiye'nin pahalılığından şikayet etti! "Türkiye ucuz değil" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 08:05
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Antalya'nın Alanya şehrine tatile gelen turistlerin Türkiye'nin pahalılığından isyan ettiği anlar yer aldı. Havuz başında yaptığı paylaşımında turistler Türkiye'nin eski kadar kendileri için uygun olmadığını dile getirdi. Turistlerin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyada bir turist çift Antalya’nın Alanya ilçesine tatil yaptıkları sırada kaydettikleri video ile bir anda viral oldu. "Türkiye ucuz değil" notunu ekleyerek yaptıkları paylaşımda bir gece 400 pound (yaklaşık 16 bin 350 TL) harcadıklarını söyleyerek duruma isyan etti.

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    O anlar sosyal medyada viral olurken binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Herkes anlıyor yavaş yavaş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "16 bin TL'lik ne yaptınız?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya turist
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