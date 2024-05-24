Alanya'ya tatile gelen turistler Türkiye'nin pahalılığından şikayet etti! "Türkiye ucuz değil" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada bir turist çift Antalya’nın Alanya ilçesine tatil yaptıkları sırada kaydettikleri video ile bir anda viral oldu. "Türkiye ucuz değil" notunu ekleyerek yaptıkları paylaşımda bir gece 400 pound (yaklaşık 16 bin 350 TL) harcadıklarını söyleyerek duruma isyan etti.

O anlar sosyal medyada viral olurken binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Herkes anlıyor yavaş yavaş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "16 bin TL'lik ne yaptınız?" yorumunda bulundu.







