Yaşlı mendil satıcısını gören yabancı turist iki kağıt peçete istedi! Karşılığında 100 dolar verince sosyal medyada gündem oldu... Sarılarak teşekkür etti

İstanbul'u ziyarete gelen bir turist sokakta mendil ve kolonya satan yaşlı bir adamı fark etti. Cep telefonundaki çeviri uygulaması ve az sayıda bildiği Türkçe kelime sayesinde yaşlı adamla anlaşan turist ilk önce iki adet kağıt peçete satın almak istediğini söyledi. Cep telefonunu adama uzatarak iki kağıt peçetenin fiyatını yazmasını isteyen kadın, ardından ise cebinden çıkarttığı 100 doları adama uzattı.
Cep telefonundaki çeviri uygulamasını kullanan kadın adama 100 doları uzatırken 'Bu senin için amca' ifadelerini kullandı. Ardından ise kağıt peçeteleri almak istemediğini söyledi.
Turistin kendisine uzattığı para karşılığında şaşıran yaşlı adam ona sarılarak teşekkür etti. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadna paylaşıldı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadının yaptığı güzel de iyice yabancı turistlerin dolarla sadaka verdiği yerli konumuna düştük" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ya iyiler iyi ki var kalbimi bıraktım buraya" yorumunu ekledi.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayy ne güzel sarıldı öyle" yorumunda bulundu.