Yaşlı mendil satıcısını gören yabancı turist iki kağıt peçete istedi! Karşılığında 100 dolar verince sosyal medyada gündem oldu... Sarılarak teşekkür etti

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadının yaptığı güzel de iyice yabancı turistlerin dolarla sadaka verdiği yerli konumuna düştük" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ya iyiler iyi ki var kalbimi bıraktım buraya" yorumunu ekledi.