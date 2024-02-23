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    4. Yaşlı mendil satıcısını gören yabancı turist iki kağıt peçete istedi! Karşılığında 100 dolar verince sosyal medyada gündem oldu... Sarılarak teşekkür etti

    Yaşlı mendil satıcısını gören yabancı turist iki kağıt peçete istedi! Karşılığında 100 dolar verince sosyal medyada gündem oldu... Sarılarak teşekkür etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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    İstanbul'da geçimini kolonya ve mendil satarak sağlayan yaşlı bir adam ve yabancı bir turist arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yaşlı adamdan iki peçete istediğini dile getiren turist karşılığında ise 100 dolar (3 bin 107 TL) verdi. Kadının verdiği para karşısında şaşkına dönen yaşlı adam ise ona sarılarak teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    İstanbul'u ziyarete gelen bir turist sokakta mendil ve kolonya satan yaşlı bir adamı fark etti. Cep telefonundaki çeviri uygulaması ve az sayıda bildiği Türkçe kelime sayesinde yaşlı adamla anlaşan turist ilk önce iki adet kağıt peçete satın almak istediğini söyledi. Cep telefonunu adama uzatarak iki kağıt peçetenin fiyatını yazmasını isteyen kadın, ardından ise cebinden çıkarttığı 100 doları adama uzattı.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Cep telefonundaki çeviri uygulamasını kullanan kadın adama 100 doları uzatırken 'Bu senin için amca' ifadelerini kullandı. Ardından ise kağıt peçeteleri almak istemediğini söyledi.

    Turistin kendisine uzattığı para karşılığında şaşıran yaşlı adam ona sarılarak teşekkür etti. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadna paylaşıldı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadının yaptığı güzel de iyice yabancı turistlerin dolarla sadaka verdiği yerli konumuna düştük" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ya iyiler iyi ki var kalbimi bıraktım buraya" yorumunu ekledi.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ayy ne güzel sarıldı öyle" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İstanbul turist satıcı
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