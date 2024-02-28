'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu... İş yerine mail gönderdiler: "Az kalsın kovuluyordum"

Destina Saccılarlı isimli kadın, sosyal medya hesaplarından kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili yaptığı paylaşımları sayesinde gündem olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Saccılarlı, 'Aylık maaşım ne kadar?' sorusunu cevaplamak için kamera karşısına geçti.
Aylık kazancını açıkladığı videonun birilerinin hoşuna gitmemesi üzerine şikayet edildiğini belirten Saccılarlı, "2.5 milyon izlenen videom yüzünden az kalsın kovuluyordum. IK direktörümüzden şu maili gördüm. Mailde özetle, 'Destinacım biri bana sana videonla ilgili ulaşmaya çalıştı ama ben sana yönlendirdim' diyordu. Tabi benim başımdan aşağıya kaynar sular indi. Çünkü kovulacak mıyım, uyarı mı alacağım asla bilmiyorum. Tek bildiğim Türkiye'de olsam kesinlikle kovulmuştum" dedi.
IK direktörünün kendisine yöneldiğini maili okunduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Saccılarlı, "Kızın attığı mesaja baktım. Mesajda, 'Belki bunu görmek istersiniz. Çalışanınız videoda maaşını paylaşıyor. Hayatımda tanımadığım, görmediğim, varlığını bile bilmediğim bir insan iştan kovulmam için böyle bir mesaj atar?" diye konuştu.