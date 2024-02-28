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    4. 'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu... İş yerine mail gönderdiler: "Az kalsın kovuluyordum"

    'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu... İş yerine mail gönderdiler: "Az kalsın kovuluyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.02.2024 08:13
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    Destina isimli bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımında aylık gelirinin 100-120 bin TL olduğunu söyleyerek milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Aynı sosyal medya kullanıcısı bu video yüzünden bir kişinin şirketine gönderdiği maili paylaşarak 'Az kalsın kovuluyordum' dediği bir paylaşımla gündem oldu.

    Destina Saccılarlı isimli kadın, sosyal medya hesaplarından kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili yaptığı paylaşımları sayesinde gündem olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Saccılarlı, 'Aylık maaşım ne kadar?' sorusunu cevaplamak için kamera karşısına geçti.

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    1. 5 milyon izlenen videosunda genç kadın, "Kurumsal işimden yaklaşım 3.000 dolar kazanıyorum. Bu da Türk lirası bazında 90 bin TL. Influncerlık tarafına gelince benim yönettiğim 2 farklı hesap var. Dobby'in hesabından geçtiğimiz 6 ayda 70-80 bin TL kazandım. Bu da aylık 5-6 bin TL yapıyor. Benim hesabıma gelecek olursak Ocak 2024 itibariyel bu kanaldaki gelirimde aylık 10-15 bin TL'ye çıktı. Özetle aylık gelirim 2024 yılı itibariyle 100-120 bin TL civarına erişti" demişti. Bu paylaşımından sonra bir kişi Saccılarlı'nın kurumsal olarak çalıştığı şirketine bir mail gönderdi.

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    "AZ KALSIN KOVULUYORDUM"

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    Aylık kazancını açıkladığı videonun birilerinin hoşuna gitmemesi üzerine şikayet edildiğini belirten Saccılarlı, "2.5 milyon izlenen videom yüzünden az kalsın kovuluyordum. IK direktörümüzden şu maili gördüm. Mailde özetle, 'Destinacım biri bana sana videonla ilgili ulaşmaya çalıştı ama ben sana yönlendirdim' diyordu. Tabi benim başımdan aşağıya kaynar sular indi. Çünkü kovulacak mıyım, uyarı mı alacağım asla bilmiyorum. Tek bildiğim Türkiye'de olsam kesinlikle kovulmuştum" dedi.

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    IK direktörünün kendisine yöneldiğini maili okunduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Saccılarlı, "Kızın attığı mesaja baktım. Mesajda, 'Belki bunu görmek istersiniz. Çalışanınız videoda maaşını paylaşıyor. Hayatımda tanımadığım, görmediğim, varlığını bile bilmediğim bir insan iştan kovulmam için böyle bir mesaj atar?" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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