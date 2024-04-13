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    4. Annesinin teklifiyle şaşkına döndü! "Ölen kız kardeşimin kocasıyla evlenip çocuklarını büyütmemi istiyor"

    Annesinin teklifiyle şaşkına döndü! "Ölen kız kardeşimin kocasıyla evlenip çocuklarını büyütmemi istiyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 13:32
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    Reddit'te ismini açıklamadan paylaşım yapan bir kadın annesinin kendisine yaptığı teklifle şaşkına döndüğünü söylerken sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Annesinin ölen kız kardeşinin kocasıyla evlenmesini istediğini söyleyen genç kadın, "Devamlı olarak 'Çocukların bir anneye ihtiyacı var, onun da bir eşe ihtiyacı var' diyor. Siz olsanız ne yapardınız?" notuyla paylaşım yaptı.

    Reddit'te paylaşım yapan bir kadın kız kardeşinin arkasında 6 çocuk bırakarak 27 yaşında vefat ettiğini dile getirdiği paylaşımında , "Dehşete düşmüş durumdayım, tiksiniyorum ve gerçekten şoktayım. Bunu henüz anlatabileceğim kimse yok ve bunu içimden çıkarmam gerekiyor. Dört ay önce 27 yaşındaki kız kardeşim vefat etti ve arkasında altı çocuğunu bıraktı. Toplu olarak, normale dönmelerine yardımcı olmak için aile olarak üzerimize düşeni elimizden gelen en iyi şekilde yaptık. Onun yokluğunda ve acılarında her adımda yanlarında olduk" ifadelerini kullandı.

    Annesinin vefat eden kız kardeşinin yerine geçmesi için teklifte bulunduğunu söyleyen genç kadın, "Ona göre rahmetli kız kardeşimin çocuklarının bir anneye, kocasının da bir eşe ihtiyacı var ve ben de onun 'birebir kopyası' olduğum için bu rolleri yerine getirecek kişi benim. Yasın insanların tuhaf şeyler söylemesine ve bazen tuhaf davranmasına neden olabileceğinin tamamen farkındayım ama bu tamamen farklı bir şey. Neyse ki Roger'in anne ve babası duruma karşı çıkarak beni tamamen uzaklaştılar" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok şükür anne ve babası buna karşı. Çünkü haklılar, muhtemelen güvende değilsiniz. Kendinize bir iyilik yapın, çocukları bırakmak ne kadar zor olsa da sizin için en iyisi bu. Yas insana çılgınca şeyler yaptırabilir. Bir süre onlardan uzak durun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaybınız için çok üzgünüm ama bu çok çılgınca. Orta çağlara zaman yolculuğu yaptınız mı? Karısı olarak kız kardeşinin yerini mi alacaksın? Bu senin ailende gerçekten bir çılgınlık var." yorumunu ekledi.

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