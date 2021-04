Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Bizim için her maç önemli

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, İstanbul'a gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligin son haftalarını değerlendiren Çavuşoğlu, bu sene olağandışı bir lig olduğunu söyledi.

"BEŞİNCİLİĞİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sezonun son haftalarına girilirken bir hafta hem düşme hattındaki Medipol Başakşehir hem de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının sorulması üzerine başkan Çavuşoğlu, "Her maç önemli bizim için. Ligin altı üstü karıştı zaten. Yani üst taraftakiler şampiyonluk yarışı, alt taraftakiler küme düşmeme yarışı. Tabii futbolun özelliği ve güzelliği de burada ama bu sene gerçekten olağandışı bir lig yaşanıyor. Çünkü hem üst tarafta yarışçılar hem alt tarafta düşmemek için çaba sarf edenler tabii herkesin Allah yardımcısı olsun. Zor maçlar. Hiçbir maç kolay değil. Son zamanlarda daha da zordu. Biz de beşinci sıradayız. Beşinciliği korumak istiyoruz. Onun için de her maça galibiyet için çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi her maça biz galibiyet için çıktık. Tabii her maçı kazanamıyorsun" dedi.