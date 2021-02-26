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Albert Einstein’in hayatında uyguladığı 2 saat kuralı hayatınızı kökünden değiştirecek

Seray Üstün Seray Üstün 26.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Albert Einstein’in hayatında uyguladığı 2 saat kuralı hayatınızı kökünden değiştirecek

Günümüzde, bazı insanlar "hiçbir şey yapmadan" harcanan zamanı verimsiz olarak görüyorlar, ancak büyük beyinler ve çalışmaların deneyimi bunun tersini kanıtlıyor. Çağımızın en büyük dahilerinden biri olarak kabul edilen Albert Einstein hayal kurmayı çok severdi. Sizler için Einstein’in hayatında uyguladığı ve kulağınıza küpe olacak metodunu araştırdık. Bu yöntemle aslında hiçbir şey yapmadan bütün hayatınızı değiştirebilirsiniz.

Albert Einstein hayal kurmayı çok severdi. Hatta hayal kurduğu sırada bir teori geliştirmeyi bile başardı. Charles Darwin de bu yöntemi uyguladı ve sözde "düşünme yolunu" kendi düşüncelerine dalmak ve derinlemesine düşünmek için kullandı. Einstein’e göre hiçbir şey yapmadan geçirdiğiniz zamanlar boş değil ve hayatınız değiştirecek köklü değişiklikler bu zaman dilimi içerisinde imza atabilirsiniz. Peki Albert Einstein’in 2 saat kuralı nedir? İşte detayları...

DÜŞÜNCE DENEYİ

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Albert Einstein’ın birçok düşünce deneyi vardı. Örneğin, genel görelilik teorisi için, bir kişinin çatıdan düşmesi ve asansörleri hızlandırmasından oluşan hayali deneyler yaptı. Modern fiziğin temelini oluşturan en ünlü teorileri, hayal gücünün sadece bir parçasıydı.

ZİHNİN DOLAŞMASINA İZİN VERİN

dolaşma

Durmak, düşünmek ve hayatınızı anlamlandırmak için kendinize daha çok zaman ayırın. Yaşamı analiz etmek adına hedeflerinizi ve geleceğinizi planlayın. Ardından ise kendinizi hayal kurmaya bırakın. Adelaide Üniversitesi’nden Fiona Kerr’e göre; hayal kurmak sizi daha üretken hale getirebilir.

SORULAR SORUN

soru

Aslında gün içerisinde sosyal medyada 2 saatten fazla zaman geçiriyorsunuzdur. Bu zamanı daha verimli kullanmaya ne dersiniz? Albert Einstein’ın kuralına göre hedeflerinize ulaşmak için bir kalem ve kağıt yeterli olur. Bu araçlarla kendinize sorular sorun. “Hangi hedeflere ulaştım veya ulaşamadım?”, “Hedeflerime ulaşma sürecini hızlandırabilir miyim?”, “İlham alıyor muyum?” gibi sorulara cevap arayın.

DOĞANIN TADINI ÇIKARTIN

doğa

Doğayla kucaklaştığınız anlarda kendinizi daha huzurlu ve güvende hissedersiniz. Bu nedenle boş zamanlarınızda doğa yürüyüşleri yapın. Bir araştırmaya göre doğada vakit geçirmek kişinin ruh sağlığı için de harikadır. Yaratıcılığı artırır ve problem çözmeyi hızlandırır.

KENDİNİZE BİR MEKTUP YAZIN

mektup

Mektup yazmak eskilerden gelen bir alışkanlık olmasına rağmen aslında ruhsal dengenin korunması adına yapılacak yöntemlerden biridir. Oldukça tedavi edici olan bu yöntem sayesinde kendi düşünce ve duygularınızı gözlemleme imkanı bulabilirsiniz. Hatta hem bir hikaye anlatıcı hem de bir dinleyici olarak geçmiş durumlara daha objektif bakabilirsiniz. Northwestern Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, uzak gelecek hakkındaki düşüncelerinizi yazmanın onları yazmamaktan çok daha yararlı olduğunu gösteriyor.

O 2 SAAT DEĞERLİDİR

saat

Her hafta derin düşüncelere harcanan 2 saat hayatınızı ciddi yönde değiştirecektir. Zihnin keskinleştirildiği bu zaman diliminde hem içsel yolculuğunuzu tamamlayabilir hem de kendinizi ödüllendirmiş olursunuz.

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