Albert Einstein’in hayatında uyguladığı 2 saat kuralı hayatınızı kökünden değiştirecek

Albert Einstein hayal kurmayı çok severdi. Hatta hayal kurduğu sırada bir teori geliştirmeyi bile başardı. Charles Darwin de bu yöntemi uyguladı ve sözde "düşünme yolunu" kendi düşüncelerine dalmak ve derinlemesine düşünmek için kullandı. Einstein’e göre hiçbir şey yapmadan geçirdiğiniz zamanlar boş değil ve hayatınız değiştirecek köklü değişiklikler bu zaman dilimi içerisinde imza atabilirsiniz. Peki Albert Einstein’in 2 saat kuralı nedir? İşte detayları...

DÜŞÜNCE DENEYİ

Albert Einstein’ın birçok düşünce deneyi vardı. Örneğin, genel görelilik teorisi için, bir kişinin çatıdan düşmesi ve asansörleri hızlandırmasından oluşan hayali deneyler yaptı. Modern fiziğin temelini oluşturan en ünlü teorileri, hayal gücünün sadece bir parçasıydı.

ZİHNİN DOLAŞMASINA İZİN VERİN

Durmak, düşünmek ve hayatınızı anlamlandırmak için kendinize daha çok zaman ayırın. Yaşamı analiz etmek adına hedeflerinizi ve geleceğinizi planlayın. Ardından ise kendinizi hayal kurmaya bırakın. Adelaide Üniversitesi’nden Fiona Kerr’e göre; hayal kurmak sizi daha üretken hale getirebilir.