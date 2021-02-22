Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Attığı her adım olay yaratan Lady Gaga’dan kulağınıza küpe olacak hayat dersleri!

Attığı her adım olay yaratan Lady Gaga’dan kulağınıza küpe olacak hayat dersleri!

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Attığı her adım olay yaratan Lady Gaga’dan kulağınıza küpe olacak hayat dersleri!

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga hayatında uyguladığı mutluluk formüllerini paylaştı. Sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralayan Gaga’nın öğütlerine kulak vermeye ne dersiniz? İşte ünlü şarkıcının kulağınıza küpe olacak öğütleri...

Lady Gaga denildiğinde pek çok çoğunuzun gözünün önünde giydiği birbirinden değişik konseptlerdeki kıyafetlerin canlandığına eminiz. Özellikle 10 yıl öncesinde giydiği çiğ etten elbisesiyle uzun bir süre gündemde kalmayı başarmıştı. Şimdilerde ise ünlü şarkıcı kişisel gelişime yönelmiş durumda. Kendisi de çeşitli zihinsel hastalıklarla mücadele eden Gaga, diğerlerine de bu yolda yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. Zihinsel hastalıkların utanılacak bir şey olmadığına dikkat çeken başarılı şarkıcı, bu amaç uğruna çeşitli organizasyonlarda da görev alıyor. Biz de sizler için Lady Gaga’nın bir öğüt niteliğinde olan sözlerini araştırdık ve derledik. İşte başarılı şarkıcıdan kulağınıza küpe yapmanız gereken öğütleri…

AKIL SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

1

2018 yılında Kızıl Haç Sığınağını ziyaret ettikten sonra akıl sağlığı konusunda önemli açıklamalar yapan Gaga, insanların bunu ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.

“Lütfen böyle bir zamanda akıl sağlığınızı önemsememezlik yapmayın. Aklınızda ve kalbinizde neler olduğuna dikkat etmeniz çok önemli.”

PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

6

Nezaket ödülüne layık görüldüğü SAG-AFTRA kuruluşunda ruh sağlığını korumak için paylaşmanın önemini vurguladı. Tüm insanların aslında aynı dertlerle boğuştuğunu söyleyen Gaga, bunlarla başa çıkmak için paylaşmanın öneminin altını çizdi.

“Dünyanın ruh sağlığının karanlıkta çürümemesi için hepimizin yaşadıklarını paylaşması gerekiyor.”

“Buradayım çünkü… İçlerini kemiren sırlara sahip insanlar görüyorum. Acınızı içinizde tutmanızı ve o acıların tezgahtaki bir elma gibi çürümesini istemiyoruz. Artık o çöplerden kurtulun. Hadi hep birlikte kurtulalım.”

KÜRESEL ÖNCELİKLERİ BELİRLEYİN

5

Lady Gaga, 2018 yılında The Guardian’da yayımlanan bir yazısında akıl sağlığını küresel bir öncelik haline getirmek için bir çağrı yaptı.

“Artık bu koşulları bir zayıflık ya da ahlaki başarısızlık meselesi olarak gören, damgalanmış veya yanlış yönlendirilmiş fikirlerle susturulmayı göze alamayız.”

“Etrafta akıl hastalığı yüzünden utanan insanlar var. Bu benim bir parçam ve bunda bir sorun yok.”

“Farkındalığı arttırmak ve değişimi tetiklemek için platformlar kullanıyorsunuz. Derinden inanıyorum ki böyle bir platformla daha saygın bir şey yapılamazdı.”

EŞİTLİK HER ŞEYİN TEMELİNİ OLUŞTURUR

4

Küçük yaşlarda tacize uğradığını dile getiren Gaga, aslında tüm insanların eşit olduğunun ve buna göre yaşamak gerektiğinin altını çizdi.

“Eşitiz. İkimiz de aynı dünyaya ayak basıyoruz. Ve bu işte beraberiz.”

“Dünyadaki en ucuz ve belki de en iyi ilacın kelimeler olduğuna inanıyorum. Nazik sözler… Olumlu sözler… Görünmez bir hastalıktan utanan insanlara utançlarının üstesinden gelmelerine ve kendilerini özgür hissetmelerine yardımcı olan sözler.”

DEPRESYONDAKİ IŞIĞI BULUN

2

Çoğu insanın zaman zaman kötü günler geçirdiğini söyleyen Gaga, bu olumsuz durumdan çıkmak için gerekli olan gücün içeride bir yerlerde saklı olduğunu vurguladı. Çağımızın hastalığı depresyon ve anksiyetinin karanlık bir tünel gibi olduğunu belirten Gaga, tünelin ucundaki ve başındaki ışıklara dikkat çekti.

“Hayatım boyunca depresyon ve anksiyete ile boğuştum, hala da boğuşuyorum. Sadece bu çocuklarında derinlerde hissettiği bu duyguların normal olduğunu bilmelerini istiyorum.”

“Depresyon yeteneklerinizi yok etmez, yalnızca onları bulmayı zorlaştırır. Ama ben her zaman bulurum. Üzüntümün kendimle ilgili harika şeyleri asla yok etmediğini öğrendim. Sadece o muhteşemliğe geri dönmelisin, geriye kalan o küçük ışığı bulmalısın.”

Her söylediği söz olay yaratan İlber Ortaylı’dan hayatınızın seyrini kökünden değiştirecek 14 öneri!Her söylediği söz olay yaratan İlber Ortaylı’dan hayatınızın seyrini kökünden değiştirecek 14 öneri!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
O tarihe dikkat çekti! Kehanetlerdeki kritik gün...O tarihe dikkat çekti! Kehanetlerdeki kritik gün...
Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesiTürkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayranlar yine onu istiyor

Hayranlar yine onu istiyor

Duyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleri

Duyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleri

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Lüks ve konforlu otelleri bile kıskandırabilecek kadar güzel olan İskandinav hapishaneleri!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Görsel zekanızı arttıracak bir bulmaca! Muhtemelen bu resimdeki farklı avokadoyu göremeyeceksiniz!

Farklı avokadoyu ne kadar sürede bulabileceksiniz?

Nostradamus’un kehanetleri yeniden gündeme geldi! Ünlü kahin o tarihe işaret etti

O tarihe dikkat çekti! Kehanetlerdeki kritik gün...

Kitapları yayınlanmadan hemen önce isimleri değiştirilen kurgusal karakter!

Sherlock Holmes ve Drakula! İsimleri değiştirilen karakterler

TV yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

22 Şubat 2021 Pazartesi: TV yayın akışı

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 21 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.