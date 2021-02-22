Attığı her adım olay yaratan Lady Gaga’dan kulağınıza küpe olacak hayat dersleri!

Lady Gaga denildiğinde pek çok çoğunuzun gözünün önünde giydiği birbirinden değişik konseptlerdeki kıyafetlerin canlandığına eminiz. Özellikle 10 yıl öncesinde giydiği çiğ etten elbisesiyle uzun bir süre gündemde kalmayı başarmıştı. Şimdilerde ise ünlü şarkıcı kişisel gelişime yönelmiş durumda. Kendisi de çeşitli zihinsel hastalıklarla mücadele eden Gaga, diğerlerine de bu yolda yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. Zihinsel hastalıkların utanılacak bir şey olmadığına dikkat çeken başarılı şarkıcı, bu amaç uğruna çeşitli organizasyonlarda da görev alıyor. Biz de sizler için Lady Gaga’nın bir öğüt niteliğinde olan sözlerini araştırdık ve derledik. İşte başarılı şarkıcıdan kulağınıza küpe yapmanız gereken öğütleri… AKIL SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN 2018 yılında Kızıl Haç Sığınağını ziyaret ettikten sonra akıl sağlığı konusunda önemli açıklamalar yapan Gaga, insanların bunu ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi. “Lütfen böyle bir zamanda akıl sağlığınızı önemsememezlik yapmayın. Aklınızda ve kalbinizde neler olduğuna dikkat etmeniz çok önemli.”

PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN Nezaket ödülüne layık görüldüğü SAG-AFTRA kuruluşunda ruh sağlığını korumak için paylaşmanın önemini vurguladı. Tüm insanların aslında aynı dertlerle boğuştuğunu söyleyen Gaga, bunlarla başa çıkmak için paylaşmanın öneminin altını çizdi. “Dünyanın ruh sağlığının karanlıkta çürümemesi için hepimizin yaşadıklarını paylaşması gerekiyor.” “Buradayım çünkü… İçlerini kemiren sırlara sahip insanlar görüyorum. Acınızı içinizde tutmanızı ve o acıların tezgahtaki bir elma gibi çürümesini istemiyoruz. Artık o çöplerden kurtulun. Hadi hep birlikte kurtulalım.” KÜRESEL ÖNCELİKLERİ BELİRLEYİN Lady Gaga, 2018 yılında The Guardian’da yayımlanan bir yazısında akıl sağlığını küresel bir öncelik haline getirmek için bir çağrı yaptı. “Artık bu koşulları bir zayıflık ya da ahlaki başarısızlık meselesi olarak gören, damgalanmış veya yanlış yönlendirilmiş fikirlerle susturulmayı göze alamayız.” “Etrafta akıl hastalığı yüzünden utanan insanlar var. Bu benim bir parçam ve bunda bir sorun yok.” “Farkındalığı arttırmak ve değişimi tetiklemek için platformlar kullanıyorsunuz. Derinden inanıyorum ki böyle bir platformla daha saygın bir şey yapılamazdı.”