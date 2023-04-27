Aldatma haberlerini umursamadılar! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele görüntülendi!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, son günlerde Doğulu'nun Alaçatı'da iki kadınla yakınlaştığı görüntüler ile gündeme geldi. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri olay oldu. Ünlü çift, ayrılık iddialarının aksine, Kadıköy'de el ele görüntülendi.

Kadir Doğulu'nun iki kadınla yakınlaştığı videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İkiliden ayrılık açıklamaları beklenirken, çift çıkan haberleri umursamadan el ele görüntü verdi.

"KADİR'İM YAPMAZ"

Ünlü çifti görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok kullanıcı, ele ele görülen çifte, "Kadir'im yapmaz" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Doğulu çiftine kullanıcılar, "Neslihan Atagül eğer ki tehdit ediliyorsan bu tweeti favla", "Kocası aldatmış, karısı affetmiş. Bize ne ya!", "Neslihan Atagül bile aldatılmışsa ben erkeklerin cidden birini seveceğine inanmıyorum" gibi yorumlarda bulundular.

