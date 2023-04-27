MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aldatma haberlerini umursamadılar! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele görüntülendi!

Aldatma haberlerini umursamadılar! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele görüntülendi!

27.04.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatma görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti için ayrılık haberleri konuşuluyor. Nslihan Atagül'ün annesinin devreye girdiği ve Atagül'ün evden ayrıldığı iddialarına çiftten beklenmedik yanıt geldi.

Aldatma haberlerini umursamadılar! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele görüntülendi!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, son günlerde Doğulu'nun Alaçatı'da iki kadınla yakınlaştığı görüntüler ile gündeme geldi. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri olay oldu. Ünlü çift, ayrılık iddialarının aksine, Kadıköy'de el ele görüntülendi.

neslihan-atagul-kadir-dogulu-ayrildi-mi-kadir-15822782_3017_amp

Kadir Doğulu'nun iki kadınla yakınlaştığı videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

İkiliden ayrılık açıklamaları beklenirken, çift çıkan haberleri umursamadan el ele görüntü verdi.

da5810a9-9db5-4782-9d4b-cbd9b533ad14

"KADİR'İM YAPMAZ"

Ünlü çifti görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok kullanıcı, ele ele görülen çifte, "Kadir'im yapmaz" yorumlarında bulundu.

8fa99ad8-b946-4a74-ade2-38c570c14b46

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Doğulu çiftine kullanıcılar, "Neslihan Atagül eğer ki tehdit ediliyorsan bu tweeti favla", "Kocası aldatmış, karısı affetmiş. Bize ne ya!", "Neslihan Atagül bile aldatılmışsa ben erkeklerin cidden birini seveceğine inanmıyorum" gibi yorumlarda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlu bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdıYeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlu bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı
Transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi Transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül magazin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı

Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın" diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

İlginizi Çekebilir

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.