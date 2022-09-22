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Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları!

22.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' için geri sayım sürüyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği düşünülüyor. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hayranları diziye ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları...

Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları!

ATV'de ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun, senaristliğini ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide Vahide Perçin Güzide Yenersoy karakterini canlandırıyor. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları..

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ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek.

Aldatmak dizisi 22 Eylül perşembe akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'da ekrana gelecek.

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ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Vahide Perçin- Güzide Yenersoy

Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy

Yusuf Çim- Ozan Yenersoy

Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy

Asena Girişken- Yeşim Denizeren

Cem Sürgit- Ümit Özgüder

Meltem Baytok- Nazan Tokluca

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