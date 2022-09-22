ATV'de ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun, senaristliğini ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide Vahide Perçin Güzide Yenersoy karakterini canlandırıyor. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları..
“Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek.
Aldatmak dizisi 22 Eylül perşembe akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'da ekrana gelecek.
Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Vahide Perçin- Güzide Yenersoy
Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan
Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy
Yusuf Çim- Ozan Yenersoy
Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy
Asena Girişken- Yeşim Denizeren
Cem Sürgit- Ümit Özgüder
Meltem Baytok- Nazan Tokluca
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