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'Aldattın beni' dedi, kız arkadaşına dehşeti yaşattı

29.05.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sabaha kadar eğlenen çift gün ağarınca kavga etmeye başladı. Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygularken, o anlar kameraya yansıdı.

'Aldattın beni' dedi, kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Bursa'daki dehşete düşüre olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha dek eğlence mekanlarında vakit geçiren çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

KÜFÜRLER SAVURARAK GENÇ KADINI YUMRUKLADI

Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı. Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı durdurmaya çalışan başka biri duruma engel olamadı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA: "ALDATTIN BENİ"

Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Bursa
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