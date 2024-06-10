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Aldığı cezalarla ve Aleyna ile yaşadıklarıyla All Star'a damga vurdu! Yunus Emre Survivor'dan elendi: "Oyunu vermese..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 06:57
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Survivor All Star'a geldiği günden beri her hareketiyle olay olan ve aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre finale adını yazdıramadı. Elenen Yunus Emre "Ağlayacağım, zor tutuyorum kendimi ama bu konuşmayı da yapmak zorundayım" dedi. Batuhan ise isyanıyla olay oldu.

Aldığı cezalarla ve Aleyna ile yaşadıklarıyla All Star'a damga vurdu! Yunus Emre Survivor'dan elendi: "Oyunu vermese..."

Survivor All Star'da kavgaları, aldığı cezalar ve Aleyna ile dostluğuyla yarışmanın başından beri adından söz ettiren Yunus Emre elendi.

Düellonun ilk turunda Yunus Emre, Nefise'ye karşı 5-1 mağlup oldu. Seda da, Atakan'a karşı 5-4 kazandı. Düello finalinde 5-3 kaybeden Yunus Emre Özden yarışmaya veda etti.

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'AĞLAMAMAK İÇİN ZOR TUTUYORUM KENDİMİ'

Yunus Emre Özden elendikten sonra açıklama yaparak, "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Aileniz size bazı şeyleri karşılıksız verirken, bu çamur sıçratmaya büyümekte denebilir aslında" dedi.

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Yunus Emre duygusal anlar yaşayarak "Ağlayacağım, zor tutuyorum kendimi ama bu konuşmayı da yapmak zorundayım. Burada beni ben olarak kabul ettiniz ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken 'Her şeyin bir bedeli vardır' lafını duydum hep. Evet bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Eğip bükmeden, beni ailenizin içine aldınız. Beni ben olarak bir yerlere getirip, dünyanın attığı çamurlardan arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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BATUHAN İSYAN ETTİ

Yunus Emre'nin elenmesi sonrası Batuhan ise isyan ederek "Oyunu vermese oyunu alırdı kimse beni inandıramaz.

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