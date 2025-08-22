Mynet Trend

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Kadınlar, moda sektöründe değişen ölçü algısından şikayetçi. Her kıyafet neredeyse sıfır beden kadınlara göre üretiliyor. Bu nedenle de kadın müşteriler isyan ediyor. Bir içerik üreticisi de aldığı eteğin boyuna "arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti.

Son zamanlarda kadınlar için üretilen kıyafetlerin boyutları tartışmalara neden olurken sosyal medyada bir genç kızın yayınladığı video gündem oldu. Ünlü bir giyim mağazasından etek alan kullanıcı, isyan etti.

"ARKAMI DÖNEMİYORUM"

Satın aldığı eteğin kısa olmasından yakınan genç kız, çektiği videoda "Arkamı dönemiyorum. Olduğu gibi görünüyor. Bu eteği kim giyiyor, kime üretiyorsunuz? Arkayı biraz daha uzun yapın. Bu dışarıda giyilmez"

Genç kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kadın kullanıcı ölçülerin problemli olduğunu belirtti.

