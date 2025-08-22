Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Son zamanlarda kadınlar için üretilen kıyafetlerin boyutları tartışmalara neden olurken sosyal medyada bir genç kızın yayınladığı video gündem oldu. Ünlü bir giyim mağazasından etek alan kullanıcı, isyan etti.

"ARKAMI DÖNEMİYORUM"

Satın aldığı eteğin kısa olmasından yakınan genç kız, çektiği videoda "Arkamı dönemiyorum. Olduğu gibi görünüyor. Bu eteği kim giyiyor, kime üretiyorsunuz? Arkayı biraz daha uzun yapın. Bu dışarıda giyilmez"

Genç kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kadın kullanıcı ölçülerin problemli olduğunu belirtti.