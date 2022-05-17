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Aldığınız tereyağının gerçek olduğundan emin misiniz? Öğrenmek için…

17.05.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerde sıklıkla kullanılan tereyağları hem mis gibi kokusuyla hem de leziz tadıyla yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Sağlık için tüketilmesi önerilen tereyağının içerisinde katkı maddesi olmaması ve gerçek tereyağı olması gerekiyor. Evde kolayca uygulayacağınız yöntem ile aldığınız tereyağının hakiki tereyağ olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Aldığınız tereyağının gerçek olduğundan emin misiniz? Öğrenmek için…

Yemeklerde kullanılan yağların çeşidine ve miktarına dikkat etmek gerekiyor. Sağlığı oldukça etkileyen yağların içerisinde katkı maddesi olmaması gerekiyor. Yemeklerde margarin yerine zeytinyağı veya tereyağı kullanılması öneriliyor. Ancak her kullanılan tereyağı da sağlıklı olmuyor. Dışarıdan alınan çoğu tereyağının hakiki tereyağ olmadığı biliniyor ama tereyağının gerçekliğinin nasıl tespit edileceği bilinemiyor. Evde uygulayacağınız testler ile tereyağının gerçek olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

EVDE GERÇEK TEREYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

SICAK SU TESTİ

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Bir parça tereyağı alın ve bir bardak sıcak suyun içine bırakın. Eğer tereyağı tek parçada küçülerek eriyorsa gerçek, su içinde parçalara ayrılarak eriyorsa sahtedir.

KESME TESTİ

a3

Buzdolabından çıkardığınız tereyağını kesmekte zorlanırsanız, öyle değil mi? Bu yüzden tariflere eklemeden önce oda sıcaklığında bekletmeniz gerektiği söylenir. Şimdi dolaptan çıkardığınız tereyağına bıçağı değdirin. Bıçak darbesi alan yerler küçük küçük parçalanıyorsa gerçektir ama eğer ki yağın bütünü çatlıyorsa sahte olma ihtimali epey yüksek.

ERİME TESTİ

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Tereyağını oda sıcaklığına bırakın ve bekleyin. Eğer yavaş yavaş yumuşuyorsa sorun yok ancak erirken su salıyorsa sahte olduğundan şüphelenebilirsiniz.

RENK TESTİ

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Tereyağımızı erittik. Eriyip tabağa akan kısımların rengine dikkat edin. Eğer erimiş kısımların rengi tereyağından daha koyuysa içinde gıda boyası kullanılmış demektir. Tüketmeyin.

KÖPÜRME TESTİ

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Malzemelerden önce tavaya eklediğiniz tereyağın göz göz olması ve köpürmesi gerekli. Eğer bu şartları yerine getirmiyorsa sahte olabilir. Tüketmemenizde fayda var. Zira tereyağının köpürmesinin nedeni içinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı dışarı çıkması.


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