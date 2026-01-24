Mynet Trend

Aldıkları ev kabusları oldu! Zemini kazınca ortaya çıktılar...

900 yıllık tarihi bir kiliseyi satın alan bir çift, evlerini dönüştürmek isterken hayatlarının şokunu yaşadı.

53 yaşındaki Lucy ve 45 yaşındaki Rhys Thomas çifti, Peterstone Wentlooge kasabasındaki St Peter’s Kilisesi’ni açık artırmada 405 bin sterline satın aldı. Evi dönüştürmek isteyen çift, şok yaşadı.

Zemini kazmaya başlayan çift, ceset üstüne cesetle karşılaştı. Geçmişte toplumun zengin ve etkili kişilerinin kilise içine gömüldüğünü belirten Lucy, kendilerine yalnızca “5-6 mezar bulunabileceğinin” söylendiğini, ancak kazıda çok fazla ceset çıktığını söyledi.

İSKELETLERİ OLDUĞU YERDE BIRAKTILAR

Çift karşılaştıkları isketleri de yerinde bırakma kararı aldı. “Eşler, ebeveynler ve çocuklar birlikte gömülmüş. Onları rahatsız etmemek için üzerlerine yeni bir zemin yaptık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
kilise
