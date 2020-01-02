Alef dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?

'Bozkır', 'Bartu Ben' ve '7Yüz' gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV ile 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX'in güçlerini birleştirdiği ve May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emin Alper'in oturduğu mistik polisiye dizi Alef'in ilk tanıtımı yeni yılın ilk gününde izleyicilerle buluştu.
Gizemli bir cinayetin işlendiği olay yerinde bulunan esrarengiz bir kanıta odaklanarak dizi ile ilgili ilk ipuçlarını veren tanıtım büyük merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve hayranlarının merakla beklediği Alef, yakında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek.
Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. 2020 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanan dizinin senaryosu da Emre Kayış tarafından kaleme alındı.
Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.
Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli öğeleriyle seyircileri büyük bir yapbozun içine sürükleyecek. Diziseverler, hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu), tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan) ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar'ın (Melisa Sözen) bir seri cinayet vakasının peşine düşeceği 'Alef'i şimdiden büyük bir merakla beklemeye başladı.
Temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi, 2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek.
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