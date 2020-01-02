Alef dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?

'Bozkır', 'Bartu Ben' ve '7Yüz' gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV ile 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX'in güçlerini birleştirdiği ve May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emin Alper'in oturduğu mistik polisiye dizi Alef'in ilk tanıtımı yeni yılın ilk gününde izleyicilerle buluştu.

Gizemli bir cinayetin işlendiği olay yerinde bulunan esrarengiz bir kanıta odaklanarak dizi ile ilgili ilk ipuçlarını veren tanıtım büyük merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve hayranlarının merakla beklediği Alef, yakında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek.

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. 2020 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanan dizinin senaryosu da Emre Kayış tarafından kaleme alındı.