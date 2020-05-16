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Alef dizisine yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Fx Tv ve Blu Tv’de yayınlanan, mistik polisiye türündeki Alef dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Oyuncu Kıvanç Baran Arslan internet dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Alef dizisine yeni oyuncu

Oyuncu Kıvanç Baran Arslan daha önce izleyicisinin karşısına Zengin Kız Fakir Oğlan, Doksanlar, Güldür Güldür gibi komedi dizi projelerinde ve Yol Arkadaşım, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Ekşi Elmalar gibi sinema filmleriyle çıktı. Şimdi ise Alef dizisi ile hayranlarını şaşırtarak ilk defa polisiye ve dram türünde bir dizi projesinde izleyicisiyle buluştu.

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May Prodüksiyon yapımcılığında, Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Emre Kayış’ın kaleme aldığı Fx Tv ve Blu Tv’de yayınlanan, mistik polisiye türündeki Türk internet dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen gibi oyuncuların yer alıyor. İlk kez polisiye dram projesinde Cihangir Karakteri’ne hayat veren Kıvanç Baran Arslan’ı hayranlarının nasıl bulacağı merak konusu oldu. Oyuncunun yeni başlayacak dram dizi projeleri ile de görüşmeler yaptığı aldığımız duyumlar arasında.

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