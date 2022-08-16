Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'den tatil pozu! "Bebek gibisin"

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben rolüyle akıllara kazınan Birsu Demir, son dönemin en popüler isimlerinden oldu. Yıllar içindeki değişimi ile güzelliğine güzellik katan Birsu Demir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

BİRSU DEMİR'İN TATİL POZLARI "BEBEK GİBİSİN"

Sevilen oyuncu Birsu Demir, dikkat çeken paylaşımlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Demir, tatil pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

23 yaşında olan Birsu Demir son olarak "Datça günlüğümden" dediği tatil pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi Demir'e "Bebek gibisin" yorumunda bulundu.



