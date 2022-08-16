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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'den tatil pozu! "Bebek gibisin"

16.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle akıllara kazınmış olan güzel oyuncu Birsu Demir, yıllar içindeki değişimiyle çok konuşuldu. Dünyaca ünü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Birsu Demir, yayınladığı son fotoğraf ile gözleri kamaştırdı. Güzel oyucunun paylaşımına takipçilerinden tarafından beğeni ve yorumlar geldi.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'den tatil pozu! "Bebek gibisin"

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben rolüyle akıllara kazınan Birsu Demir, son dönemin en popüler isimlerinden oldu. Yıllar içindeki değişimi ile güzelliğine güzellik katan Birsu Demir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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BİRSU DEMİR'İN TATİL POZLARI "BEBEK GİBİSİN"

Sevilen oyuncu Birsu Demir, dikkat çeken paylaşımlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Demir, tatil pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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23 yaşında olan Birsu Demir son olarak "Datça günlüğümden" dediği tatil pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi Demir'e "Bebek gibisin" yorumunda bulundu.

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Birsu Demir Alemin Kıralı dizisi oben
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