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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir iç çamaşırlı pozuyla olay oldu

26.11.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir iç çamaşırlı pozuyla olay oldu

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Birsu Demir bu sefer ise soğuk havaya rağmen iç çamaşırıyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı.

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21 yaşındaki Birsu Demir, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yaz tatilinde bikinili pozlarıyla büyüleyen genç oyuncu, kış aylarına girdiğimiz şu günlerde şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

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Birsu Demir, üzerinde sadece siyah sütyen, incecik gömlek ve pijamayla sahilde poz verdi. Çoğu takipçi genç oyuncunun cesur paylaşımına "Oben reis yine yaktın bizi bu soğuklarda, Oben sana ne olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

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Palamutbükü'nde tatil yapan Birsu Demir'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

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