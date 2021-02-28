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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Instagram'ı salladı! İç çamaşırını gösterdi

28.02.2021 08:49 | Son Güncelleme:
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Instagram'ı salladı! İç çamaşırını gösterdi

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir Instagram pozuyla gündem oldu. Birsu Demir pijamalarıyla poz verdi. Cesur pozlarına ise beğeni yağdı. Birsu Demir yaşı da merak konusu oldu.

Alemin Kıralı dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı.

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Son paylaşımıyla büyük beğeni alan Birsu Demir, adeta sosyal medyayı salladı. Birsu Demir Instagram'da sık sık pozlarını paylaşıyor. Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Demir son olarak pijamalarıyla balkonda poz verdi.

Birsu Demir pijamalarının düğmesini açıp iç çamaşırıyla da pozlar vermeyi ve paylaşmayı ihmal etmedi.

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Demir paylaşımına ise "Gönül isterdi ki 'her sabah böyle uyanıyorum' demek ama nerde" notunu düştü. Çoğu takipçi ünlü oyuncuyu "Öben olmuş alev..." yorumunda bulundu.

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BİRSU DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Çocuk oyuncu olarak tanınan Birsu Demir şu an 22 yaşında. Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Alemin Kralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir, Instagram,
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