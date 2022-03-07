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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

07.03.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Yağmur Ün, değişimiyle dikkatleri üzerine topluyor. Sosyal medyada epey aktif olan Yağmur Ün, bikinili pozlarını paylaştı.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

Bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde evin ortanca kızı Ahsen'i canlandıran ünlü oyuncu Yağmur Ün, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali inanılmaz

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali inanılmaz

25 yaşındaki Yağmur Ün, 1999 yılında Fanatik dizisiyle başlayan oyunculuk kariyerine; Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlar sığdırdı.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde rol alan Yağmur Ün, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

Sosyal medyada epey aktif olan Ün, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti


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