Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün bikinili pozlarını paylaştı! Son hali nefes kesti

Bir döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde evin ortanca kızı Ahsen'i canlandıran ünlü oyuncu Yağmur Ün, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.
25 yaşındaki Yağmur Ün, 1999 yılında Fanatik dizisiyle başlayan oyunculuk kariyerine; Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlar sığdırdı.
En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde rol alan Yağmur Ün, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Ün, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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