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  4. Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

13.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki seksi model Alessandra Ambrosio, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla, ortalığı kasıp kavurdu. Siyah mayosuyla sular içinde poz veren güzel modelin paylaşımına beğeni yağdı.

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. İki çocuk annesi modelin, uzanarak verdiği siyah mayolu pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni yağdı. İşte olay yaratan o pozlar:

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

ALESSANDRA AMBROSIO KİMDİR?

Alessanda Ambrosio, 11 Nisan 1981 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Çocukluğunda görüntüsünden memnun olmayan ünlü manken, henüz 11 yaşındayken kulaklarını yapıştırdı. Güzel modelin, şöhret yolculuğu 1996 yılında bir ajansın güzellik yarışmasına katılmasıyla başladı. Ambrosio, kayda değer bir derece elde edememesine rağmen, ajansla sözleşme imzaladı.

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

Ambrosio, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısında kapak kızı olarak, uluslararası firmalar tarafından dikkatleri üzerine topladı. Böylelikle, Ambrosio'ya 2000 yılında Victoria's Secret kapıları aralanmış oldu.

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

Oyunculuk deneyimi de bulunan yıldız, How I Met Your Mother adlı dizide kamera karşısına geçti.

ALESSANDRA AMBROSIO ÖZEL HAYATI

Alessandra Ambrosio'nun, iş insanı Jamie Mazur'dan 2 çocuğu bulunuyor.

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

DOĞUMDAN 3 AY SONRA DEFİLEYE ÇIKTI

Ambrosio'nun doğum yaptıktan hemen 3 ay sonra 2008 Victoria's Secret şovuna çıkması, büyük takdir toplamıştı.

Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti


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Anahtar Kelimeler:
Model Brezilya Alessandra Ambrosio
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