Alessandra Ambrosio yine boş durmadı! Derin göğüs dekoltesiyle görenleri şaşı etti

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. İki çocuk annesi modelin, uzanarak verdiği siyah mayolu pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni yağdı. İşte olay yaratan o pozlar:

ALESSANDRA AMBROSIO KİMDİR?

Alessanda Ambrosio, 11 Nisan 1981 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Çocukluğunda görüntüsünden memnun olmayan ünlü manken, henüz 11 yaşındayken kulaklarını yapıştırdı. Güzel modelin, şöhret yolculuğu 1996 yılında bir ajansın güzellik yarışmasına katılmasıyla başladı. Ambrosio, kayda değer bir derece elde edememesine rağmen, ajansla sözleşme imzaladı.

Ambrosio, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısında kapak kızı olarak, uluslararası firmalar tarafından dikkatleri üzerine topladı. Böylelikle, Ambrosio'ya 2000 yılında Victoria's Secret kapıları aralanmış oldu.

Oyunculuk deneyimi de bulunan yıldız, How I Met Your Mother adlı dizide kamera karşısına geçti.

ALESSANDRA AMBROSIO ÖZEL HAYATI

Alessandra Ambrosio'nun, iş insanı Jamie Mazur'dan 2 çocuğu bulunuyor.

DOĞUMDAN 3 AY SONRA DEFİLEYE ÇIKTI

Ambrosio'nun doğum yaptıktan hemen 3 ay sonra 2008 Victoria's Secret şovuna çıkması, büyük takdir toplamıştı.



