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  4. Alev Alev 13. bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre'nin şok kararı kızını yıkıyor

Alev Alev 13. bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre'nin şok kararı kızını yıkıyor

04.02.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 13. yeni bölümünden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre'nin kızıyla yaşadığı etkileyici anların ekrana geldiği sahnede Güneş, Cemre'nin gidişi yüzünden sert tepki gösteriyor. Zor bir tercih yapmak zorunda kalan Cemre, kararı yüzünden kızından gördüğü tepki karşısında derin bir üzüntü yaşarken bu anlar seyircileri de derinden etkiliyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar.

Alev Alev (5)
Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Alev Alev (1)

Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

Alev Alev (3)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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