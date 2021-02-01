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  4. Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maskesini çıkaran Çiçek'i gören Ali şoke oluyor!

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maskesini çıkaran Çiçek'i gören Ali şoke oluyor!

01.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ozan'ın yeni bir işe başladığı görülürken, Ömer ile birlikte kavgaya karıştığı anlar dikkat çekiyor. Rüya duyduklarından sonra babasından hesap sorarken, Ali'yi hapishanede ziyarete giden Çiçek'in maskesini çıkarması ise büyük heyecan uyandırıyor. Yüzündeki yaraların iyileştiği görülen Çiçek'in mutluluğu seyircileri de derinden etkileyecek.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek. Cemre'nin kızıyla beraber keyifli dakikalar yaşadığı Alev Alev'in yeni bölüm fragmanında, Çelebi, Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için Cemre'ye eve dönmesini ve boşanma davasından vazgeçmesini şart koşarken, Cemre'nin seçimi merakla bekleniyor.

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ALEV ALEV'İN 12. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi, Kenan'a tarihi eserlerin yerini bulduklarını söyleyerek tuzak kurdu. Bunu öğrenen Tomris ise tarihi eserleri bulduklarını Ozan'a haber verdi. Ozan, Ömer ve Rüya, Çelebi'nin tarihi eserlerin yerini bulduğunu öğrenince, eserlerin yerini değiştirmek için hemen harekete geçti ancak Ozan, yolda takip edildiklerini fark etti.

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Yolu değiştirerek bir türkü bara giren Ozan ve Ömer böylelikle İskender'e büyük bir oyun oynadı. Mekana giren İskender, karşısında şarkı söyleyen Ömer ve Ozan'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Rüya ile Ömer arasındaki aşk giderek alevlenirken, ilişkileri için eğlenceli ama zor bir iddiaya girdiler. Birbirlerinin doğal ortamında vakit geçiren ikilinin ekrana gelen keyifli dakikaları büyük beğeni topladı. Rüya'nın sürpriziyle sahneye çıkmak zorunda kalan Ömer'in, ölümsüz ozan Neşet Ertaş'tan 'Neredesin Sen'i söylediği anlar ise bölüme damgasını vurdu. Aralarındaki aşk giderek kuvvetlenen Rüya ile Ömer, terasta baş başa bir yemek için bir araya gelirken, bir anda İskender'i karşılarında bulmaları gerilimi artırdı. İskender, Rüya'ya sarnıçtaki olayda babası Kenan'ın da payı olduğunu söyledi.

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Ömer'in de bundan haberi olduğunu anlayan Rüya, büyük bir şok yaşadı. Rüya'ya her şeyi anlatacağını söyleyen İskender, arabaya binip onunla gelmesini bekliyordu ancak Rüya, İskender'e meydan okuyarak mücadelesine pes etmeden devam edeceğini bir kez daha gösterdi.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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