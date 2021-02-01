Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maskesini çıkaran Çiçek'i gören Ali şoke oluyor!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek. Cemre'nin kızıyla beraber keyifli dakikalar yaşadığı Alev Alev'in yeni bölüm fragmanında, Çelebi, Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için Cemre'ye eve dönmesini ve boşanma davasından vazgeçmesini şart koşarken, Cemre'nin seçimi merakla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 12. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi, Kenan'a tarihi eserlerin yerini bulduklarını söyleyerek tuzak kurdu. Bunu öğrenen Tomris ise tarihi eserleri bulduklarını Ozan'a haber verdi. Ozan, Ömer ve Rüya, Çelebi'nin tarihi eserlerin yerini bulduğunu öğrenince, eserlerin yerini değiştirmek için hemen harekete geçti ancak Ozan, yolda takip edildiklerini fark etti.

Yolu değiştirerek bir türkü bara giren Ozan ve Ömer böylelikle İskender'e büyük bir oyun oynadı. Mekana giren İskender, karşısında şarkı söyleyen Ömer ve Ozan'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.