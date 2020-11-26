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  4. Alev Alev 4. yeni bölümde Cemre'den Çelebi'yi şoke eden sözler: Savaşmaya geldim

Alev Alev 4. yeni bölümde Cemre'den Çelebi'yi şoke eden sözler: Savaşmaya geldim

26.11.2020 02:21 | Son Güncelleme:
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Alev Alev 4. yeni bölümde Cemre'den Çelebi'yi şoke eden sözler: Savaşmaya geldim

Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 4. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre "Teslim olmaya değil, savaşmaya geldim!" sözleriyle Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlatıyor. Kocası tarafından yıllarca zehirlendiğini, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklayan Cemre'nin hamlesi Çelebi'yi şoke ederken, bu anlar gerçek hayatta sayısız kadının yaşadığı sorunları da ekrana taşıyacağını gösteriyor. İşte Alev Alev yeni bölüm konusu ve fragmanı.

Alev Alev dizisinden yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Pek çok insana cesaret ve ilham kaynağı olacak sahne seyircileri derinden etkiliyor. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev''in 4. yeni bölümü 26 Kasım Perşembe ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 4. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Bu sırada Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz. Fakat hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır. Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.

Alev Alev (2)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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