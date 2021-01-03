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  4. Alev Alev 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev Rüya ve Ömer'in romantik anları! Alev Alev yeni bölüm ne zaman?

Alev Alev 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev Rüya ve Ömer'in romantik anları! Alev Alev yeni bölüm ne zaman?

03.01.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 9. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Rüya ile Ömer'in baş başa yemek yediği keyifli dakikaların ekrana geldiği tanıtımda Ömer'in sözleri üzerine ikilinin yakınlaştığı anlar heyecanla bekleniyor. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 9. yeni bölümüyle 7 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İskender'in bıçaklanmasının ardından Bülent gözaltına alınırken Ali, olanlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İskender, kendine geldiğinde onu bıçaklayanın Ali olduğunu hatırladı ancak gerçeği anlatmaması için Çiçek harekete geçti. Önce İskender'i ikna etmesi için Rüya'yı arayan Çiçek, daha sonra kendisi hastaneye gitti ve Şimal olarak İskender'i tehdit etti.

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Tehditler sonrasında İskender ise kendisini bıçaklayanın Bülent olduğunu söyledi. Ömer'in vurulmasının ardından Rüya ve Ozan korku dolu anlar yaşadı. Ömer uyanınca herkes derin bir nefes alırken Rüya'nın, İskender ile konuşmak için gitmesi ise Ömer'in sinirlenmesine sebep oldu.
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Çelebi, yeni hamlesiyle Cemre'nin hayatını bir kez daha altüst etmeyi başardı. Akıl sağlığı raporunu almak için büyük bir umutla bekleyen Cemre, aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çelebi'nin planı sonucu heyetten Cemre'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor çıktı.
Alev Alev (3)
Bunun üzerine Çelebi'den bir darbe daha geldi. Cemre'nin kapısına polis ve ambulansla dayanan Çelebi, Cemre'ye iki seçenek sundu. Ya ambulansla kliniğe gidecek ya da beraber eve döneceklerdi. Zor bir tercihle karşı karşıya kalan Cemre'nin vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu.
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Gerçeklerin peşinde düşen Ali ise finalde Çiçek ile yüzleşti. İkilinin yüz yüze geldiği final anlarında heyecan doruğa ulaşırken, Ali büyük gerçeği sonunda öğrendi.
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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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