Alev Alev dizisi 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer'in keyifli anları!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 7. yeni bölümüyle 17 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır.

Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi, Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar.

Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar.

Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir.



Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.



Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

