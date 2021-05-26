Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla ilk günden beri dikkat çeken Alev Alev dizisi, her hafta perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafalarda başarılı dizinin ekibinden gelen açıklama ise izleyiciyi epey üzdü. Son günlerde merak konusu olan Alev Alev final tarihi dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte dizinin final tarihine ilişkin ayrıntılar...

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi önümüzdeki günlerde final yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğin koltuğunda Ahmet Katıksız’ın yer aldığı ve üç kadının yaşam öyküsünü anlatan Alev Alev dizisi 28. Bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayın hayatına başlayan ve yeni sezonda yer alamayacağını açıklayan dizi Alev Alev, 27 Mayıs Perşembe günü 28. bölümüyle ekran macerası sona erecek.

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Burcu Görgün ve Toprak Karaoğlu tarafından senaryosu kaleme alınan, Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlandı. Alev Alev dizisinin konusu ise, farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken, Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

