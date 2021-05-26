Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla ilk günden beri dikkat çeken Alev Alev dizisi, her hafta perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafalarda başarılı dizinin ekibinden gelen açıklama ise izleyiciyi epey üzdü. Son günlerde merak konusu olan Alev Alev final tarihi dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte dizinin final tarihine ilişkin ayrıntılar...
Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi önümüzdeki günlerde final yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğin koltuğunda Ahmet Katıksız’ın yer aldığı ve üç kadının yaşam öyküsünü anlatan Alev Alev dizisi 28. Bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayın hayatına başlayan ve yeni sezonda yer alamayacağını açıklayan dizi Alev Alev, 27 Mayıs Perşembe günü 28. bölümüyle ekran macerası sona erecek.
Burcu Görgün ve Toprak Karaoğlu tarafından senaryosu kaleme alınan, Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlandı. Alev Alev dizisinin konusu ise, farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken, Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.
Demet Evgar
Dilan Çiçek Deniz
Hazar Ergüçlü
Cemre Kayabeyli
Zuhal Olcay
Çiçek Görgülü
Rüya Yıldırımlar Ataycı
Tomris Üstünpğlu
Ozan Akınsel - Berkay Ateş
Ömer Ataycı - Cihangir Ceyhan
Çelebi Kayabeyli - Cem Bender
İskender Kayabeyli - Berker Güven
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