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Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

26.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım imzası taşıyan Alev Alev dizisinde sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda final yapacağını açıklayan dizide sona gelindi. 28. bölümüyle final yapması planlanan dizinin ne zaman final yapacağı izleyiciler tarafında araştırılmaya başlandı. Peki Alev Alev ne zaman final yapacak? İşte dizinin finaline dair merak edilen detaylar...

Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla ilk günden beri dikkat çeken Alev Alev dizisi, her hafta perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafalarda başarılı dizinin ekibinden gelen açıklama ise izleyiciyi epey üzdü. Son günlerde merak konusu olan Alev Alev final tarihi dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte dizinin final tarihine ilişkin ayrıntılar...

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi önümüzdeki günlerde final yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğin koltuğunda Ahmet Katıksız’ın yer aldığı ve üç kadının yaşam öyküsünü anlatan Alev Alev dizisi 28. Bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayın hayatına başlayan ve yeni sezonda yer alamayacağını açıklayan dizi Alev Alev, 27 Mayıs Perşembe günü 28. bölümüyle ekran macerası sona erecek.

Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Burcu Görgün ve Toprak Karaoğlu tarafından senaryosu kaleme alınan, Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlandı. Alev Alev dizisinin konusu ise, farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken, Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.
Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

ALEV ALEV OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Demet Evgar

Dilan Çiçek Deniz

Hazar Ergüçlü

Cemre Kayabeyli

Zuhal Olcay

Çiçek Görgülü

Alev Alev ne zaman final yapacak? Sevilen diziden üzen haber...

Rüya Yıldırımlar Ataycı

Tomris Üstünpğlu

Ozan Akınsel - Berkay Ateş

Ömer Ataycı - Cihangir Ceyhan

Çelebi Kayabeyli - Cem Bender

İskender Kayabeyli - Berker Güven


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz Hazar Ergüçlü
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