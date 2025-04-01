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  4. Alevler gökyüzüne kadar uzandı! Malezya'da korkunç patlama: 112 kişi yaralandı...

Alevler gökyüzüne kadar uzandı! Malezya'da korkunç patlama: 112 kişi yaralandı...

01.04.2025 14:09
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 14:09
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Malezya’nın Selangor eyaletinde doğal gaz boru hattının patlaması sonucu 112 kişinin yaralandığı bildirildi.

Malezya’nın Selangor eyaletine bağlı Putra Heights bölgesinde yerel saatle 08.00’de patlama meydana geldi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden geçen doğal gaz boru hattındaki patlamanın ardından başlayan yangının çevredeki ev ve araçlara sıçradığı belirtildi.

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112 KİŞİ YARALANDI

itfaiye ekipleri, bölgede tahliye çalışması başlatırken, ilk belirlemelere göre 112 kişinin yaralandığı ve 49 hanenin hasar gördüğü kaydedildi. Selangor eyalet yetkilileri, Putra Heights Camisi'nin acil durum merkezi ilan edildiğini açıkladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Malezya boru hattı doğalgaz
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