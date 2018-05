Alex Ferguson bir süre daha yoğun bakımda kalacak!

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 5 Mayıs'ta evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Salford Royal Hastanesi'nde acil şekilde ameliyata alınan "Sir" unvanlı Ferguson'ın iyileşme sürecini tamamlayabilmesi için bir süre daha yoğun bakımda tutulacağı belirtildi.

Haberlerde, 76 yaşındaki Ferguson'ın operasyonunun başarılı geçtiği ve ameliyat sonrası sürecin de çok iyi devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Premier Lig takımlarının teknik direktörleri başta olmak üzere futbol dünyasından birçok isim, İngiltere basınına yaptıkları açıklamalarla Ferguson için destek mesajları göndermeye devam etti.

Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, Manchester United'ın başındayken yıllarca rekabet ettikleri Ferguson'ın durumuna ilişkin, "Geçen hafta sahada onunla birlikteydik. Çok harika ve mutlu görünüyordu ama hayatta her an her şey olabiliyor. Çok güçlü ve pozitif bir insan. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Josep Guardiola, "İki hafta önce onunla akşam yemeğinde buluşmuştuk. Umarım kısa zamanda iyileşir. Tüm iyi dileklerimiz eşi Cathy ve Manchester United camiasıyla." yorumunu yaptı.