Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

Aleyna Tilki, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile ilk d\u00f6vmesini g\u00f6sterdi. Koluna d\u00f6vme yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclen \u015fark\u0131c\u0131, bu yeni geli\u015fmeyi \u201cArt\u0131k benim de defom var. D\u00f6vme yani\u201d mesaj\u0131yla duyurdu.\n\nPARTNER18 ya\u015f\u0131nda Instagram'dan servet kazand\u0131Selin \u015eekerci'den babas\u0131na h\u00fcz\u00fcnl\u00fc veda! Meghan Markle nazardan 'T\u00fcrk i\u015fi' korunuyor
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