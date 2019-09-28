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Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilk dövmesini gösterdi. Koluna dövme yaptırdığı görülen şarkıcı, bu yeni gelişmeyi “Artık benim de defom var. Dövme yani” mesajıyla duyurdu.

aleyna-tilki-ic

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki dövme

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