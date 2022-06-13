Aleyna Tilki: Bana yapılanları konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

Sosyal medyada cesur pozlar paylaşarak adından söz ettiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki çocukluğundan beri müzik sektöründe. Son dönemde klipleriyle ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki ilginç bir yorum yaptı.

Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.

Tilki'nin bu sözünü duyan Işın Karaca "Hiç susma. Yapılan hiçbir eziyet cezasız kalmamalı!!" dedi.

Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri ise açık olması gerektiğini söyledi.

