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Aleyna Tilki: Bana yapılanları konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

13.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı pozlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki ilginç bir paylaşımla dikkat çekti. Çocuk yaştan beri müzik sektöründe olan Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Beni zorlamayın ya" diyerek isyan etti. Aleyna Tilki'nin sözlerine Işın Karaca "Hiç susma" diyerek destek verdi.

Aleyna Tilki: Bana yapılanları konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

Sosyal medyada cesur pozlar paylaşarak adından söz ettiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki çocukluğundan beri müzik sektöründe. Son dönemde klipleriyle ve açıklamalarıyla gündeme gelen Tilki ilginç bir yorum yaptı.

Aleyna Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.

Ekran Alıntısı

Tilki'nin bu sözünü duyan Işın Karaca "Hiç susma. Yapılan hiçbir eziyet cezasız kalmamalı!!" dedi.

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Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri ise açık olması gerektiğini söyledi.

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Aleyna Tilki
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