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Aleyna Tilki'nin kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

13.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Londra'da Serel Yereli ile buluşan ve sütyensiz pozlarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki iddialı pozlarını bir yenisini ekledi. Aleyna Tilki sosyal medyada arkasını dönüp poz verince kalçası gündem oldu. Kimi bu pozu Kim Kardashian'a benzetti kimi ise kalçasına yastık koyduğunu düşündü.

Aleyna Tilki'nin kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle adından söz ettiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Serel Yereli ile verdiği pozlarla son günlerde gündeme gelen Aleyna Tilki yeni pozlarını paylaştı. Arka arkaya pozlarını takipçilerine sunan Aleyna Tilki kalçalarıyla dikkat çekti.

2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duvarın önünde arkasını dönerek verdiği pozu paylaşan genç şarkıcı, "Londra'dan Aydın'a" notunu düştü. Tilki'nin kalçasını gören takipçileri estetik yaptırdığını düşündü.

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Kimi şarkıcının bu görüntüsünü kalçalarıyla sık sık konuşulan Kim Kardashian'a benzetti kimi ise kalçasına yastık koyduğunu düşündü. Yapılan yorumlar arasında "Bu pozlar ne gereksiz", "Yastık mı koydun", "Güzelsin" gibi ifadeler vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Kim Kardashian
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