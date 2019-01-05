Aleyna Tilki başarısının sırrını açıkladı!

Amerika'da müzik projesi için Los Angeles'a giden Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden başarısının sırrını açıkladı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Hala devam etmekte olan Amerika projem için tekrar Amerika'ya uçuyorum... Ve not; Kaderiniz gayretinize bağlıdır, şansınıza değil... Ve tabii ki gayret de yetmez bazen... Gayretle beraber iyi niyetli, vicdanlı ve adaletli bir insanda olmanız gerekir!!! Yolunuzu kaybettiğinizde, yönünüz vicdanınız olsun. Bir kişiye ihtiyacınız olursa, sarılacağınız tek şey içinizdeki çocukluğunuz olsun... Aleyna'nın sırrı bunlar... Ve bu sırrı vermekten çekinmem. Zaten tüm bunlara sahip olanların, benim sırrıma ihtiyaçları yok" ifadelerini kullandı.





