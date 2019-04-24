MAGAZİN

Aleyna Tilki benzerliği olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı sallayan benzerlik... Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafını paylaşıp "Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi" dedi; yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Aleyna Tilki benzerliği olay oldu!

Bir sosyal medya kullanıcısı geride bıraktığımız gün kendisini Aleyna Tilki'ye benzeten bir kızı kırmayarak onunla fotoğraf çektirdiğini söyledi ve ortalık karıştı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini Aleyna sanan kızla çekilmiş fotoğrafını; “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla paylaştı.

aleyna-tilki-ic

Paylaşılan bu kare ve yapılan yorum kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken benzerliğin ne kadar fazla olduğuna dair çok sayıda paylaşım yapıldı.

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki benzerliği

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