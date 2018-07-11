MAGAZİN

Aleyna Tilki çocukları sevindirecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 01:11 | Son Güncelleme

Kliplerinde bile peluş ayıyla oynayan Aleyna Tilki, oyuncakları artınca, çocukları sevindirmeye karar verdi.

Aleyna Tilki çocukları sevindirecek!

18 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, evindeki oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaya karar verdi.

TWITTER'DAN DUYURDU
Genç şarkıcı, bu kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu: "Bu yaşıma kadar bir ev dolusu oyuncağım oldu. Ancak bunları hiç oyuncağı olmayan çocuklara verirsem daha mutlu olurum."

aleyna

OYUNCAKLARIYLA AYRI EVE ÇIKACAK
Geçtiğimiz haftalarda Aleyna Tilki'nin "Zaten artık 18 yaşındayım, kendi evime çıkabilirim" açıklamasında bulunarak, Etiler'de ev arayışına girdiği ve genç şarkıcının evin bir odasını oyuncaklarına ayıracağı iddia edilmişti.

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