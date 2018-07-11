Aleyna Tilki çocukları sevindirecek!

18 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, evindeki oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaya karar verdi.

TWITTER'DAN DUYURDU

Genç şarkıcı, bu kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu: "Bu yaşıma kadar bir ev dolusu oyuncağım oldu. Ancak bunları hiç oyuncağı olmayan çocuklara verirsem daha mutlu olurum."

OYUNCAKLARIYLA AYRI EVE ÇIKACAK

Geçtiğimiz haftalarda Aleyna Tilki'nin "Zaten artık 18 yaşındayım, kendi evime çıkabilirim" açıklamasında bulunarak, Etiler'de ev arayışına girdiği ve genç şarkıcının evin bir odasını oyuncaklarına ayıracağı iddia edilmişti.

