Aleyna Tilki dedikodulara yanıt verdi! 'Yakından çekmeyin, çirkin çıkıyorum'

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Mekân çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı hakkında çıkan ‘kilo aldı’ iddialarına şöyle yanıt verdi:

Aleyna Tilki ölçüleri var. Yoğun bir tempo ile çalışıyorum. Hiçbir şey yapmadan 5 kilo vermişim. Demek ki bir şey yapmadan da kilo verip alınabiliyormuş. Bedenimi çok seviyorum. Ruhumla çok yakıştığını düşünüyorum.

Sosyal medyada paylaştığı ve oldukça tepki çeken ‘orta parmak’ paylaşımı için ise, “Sosyal medya sonuçta. Ne zaman bir şey paylaşsam bir şeyler söyleniyor. Artık alıştım söylenenlere” ifadelerini kullandı.

Yasi Hacıoğlu ile ilgili hakkında çıkan aşk dedikodularını da yanıtlayan Aleyna Tilki, “Çıkan haberler bazen doğru bazen de yalan olabiliyor” dedi. “Bu haber doğru mu?” ısrarları üzerine ise, “Yok, doğru değil” diyerek cevap verdi.

Kameraların kendisini yakın plan çekmemesi için uyaran şarkıcı, “Yakından çekmeyin, çirkin çıkıyorum” dedi.

