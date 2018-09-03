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Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın klibini yönetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketiyle gündem olan Aleyna Tilki şu aralar yönetmenlik işine sardı. Tilki, Demet Akalın'ın yeni klibini yönetiyor

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın klibini yönetti

Aleyna Tilki, önceki gün yeni aldığı 700 bin liralık Porsche Macan otomobiliyle yollardaydı.

Annesi Havva Tilki ile dolaşmaya çıkan genç şarkıcı, ışıklarda karşılaştığı habercilerin röportaj teklifini geri çevirmeyip sağ şeride çekti.

Tilki, Emrah Karaduman’ın stüdyosunda Demet Akalın ile buluştuklarını söyledi ve “Demet Hanım’ın yeni şarkısı ‘Ses Kes’in klibinde yönetmenlik yapacağım. Çok heyecanlıyım” dedi.

Şarkıcı, kendi klibinin de çok yakında ekranlarda dönmeye başlayacağını belirtti: “Bir önceki klibe benzese de alışılmışın dışında olan bir çalışma.”


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki demet akalın

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