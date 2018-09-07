Aleyna Tilki'den 4 günde 22 milyon!

Genç sanatçı Aleyna Tilki’nin, Emrah Karaduman’ın ‘Bombarduman’ albümü için söylediği ‘Dipsiz Kuyum’, bir başka şarkıya benziyor benzemiyor tartışmaları süredursun şarkı, Youtube’un ‘Trend Videolar’ listesinde ülkemizde bir numaraya yerleşirken; Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya, Bulgaristan, Fransa ve Norveç gibi birçok Avrupa ülkesinde de bu listede yerini aldı.

Bu istatistiklerle ilk kez Türkçe bir şarkı bu kadar çok ülkenin Youtube ‘Trend Videolar’ listesine girmiş oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü Youtube’da yerini alan şarkı 4 günde 22 milyon izlenmeye ulaştı.



