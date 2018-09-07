MAGAZİN

Aleyna Tilki'den 4 günde 22 milyon!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Bergen’in ‘Yıllar Affetmez' ve Ümit Besen’in, 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkılara benzetilen Aleyna Tilki'nin Dipsiz Kuyu şarkısı 4 günde 22 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Aleyna Tilki'den 4 günde 22 milyon!

Genç sanatçı Aleyna Tilki’nin, Emrah Karaduman’ın ‘Bombarduman’ albümü için söylediği ‘Dipsiz Kuyum’, bir başka şarkıya benziyor benzemiyor tartışmaları süredursun şarkı, Youtube’un ‘Trend Videolar’ listesinde ülkemizde bir numaraya yerleşirken; Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya, Bulgaristan, Fransa ve Norveç gibi birçok Avrupa ülkesinde de bu listede yerini aldı.

Aleyna Tilki

Bu istatistiklerle ilk kez Türkçe bir şarkı bu kadar çok ülkenin Youtube ‘Trend Videolar’ listesine girmiş oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü Youtube’da yerini alan şarkı 4 günde 22 milyon izlenmeye ulaştı.

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Aleyna Tilki dipsiz kuyu youtube

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